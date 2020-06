FOTO:Vse, kar imajo veliki, le dvorane (še) ne

Trebnje

V Trebnjem so zastavili ambiciozen načrt. FOTO: Domen Laznik/Lapego

Višček naredil razliko

Uroš Zorman je prvič poprijel za samostojno trenersko delo. FOTO: Domen Laznik/Lapego

8

Trebanjcev je doslej obleklo dres slovenske reprezentance

V Trebnje se je vrnil Gregor Potočnik. FOTO: pez

Majhen kraj z velikim srcem

Predsednik Toni Janc si najbolj želi novo dvorano. FOTO: pez

- Ni bila okrogla, a toliko bolj spektakularna. Sedemintrideseta obletnica delovanja RK Trimo Trebnje je nakazala, da se v enem od rokometu najbolj zapriseženih krajev pri nas spet dela velika zgodba. Po desetih letih bo klub spet zastopal Slovenijo v Evropi, vodil jo bo nihče drug kot rekorder po številu nastopov za našo reprezentancoPo nekaj letih stagnacije v spodnji polovici lestvice lige NLB je Trimo spet tam, kjer je že bil in želi biti, kot član velike četverice. Letos prekinjeno sezono je končal na 3. mestu in si priboril vstopnico za novo evropsko ligo.Ker telovadnica OŠ Trebnje ne ustreza zahtevam EHF, si obeta, da bo lahko tekme gostil vsaj v novomeški dvorani Leona Štuklja. V prihodnjih dveh ali treh letih pa si obetajo, da bodo v Trebnjem dobili sodobno večnamensko dvorano. Tako trebanjski župankot predsednik klubain generalni sekretar RZSso se zavzeli za sodelovanje pri projektu, ki ima široko podporo.To je pravzaprav edino, kar manjka klubu, da bi naredil še večji kakovostni preskok. Vse drugo ima: kakovostno prvo moštvo, vrhunsko rokometno šolo (220 otrok), močan strokovni štab v vseh selekcijah, dobro organizirano pisarno (aktivno tudi na družbenih omrežjih), zvesto podporo lokalnega okolja in kvintet močnih sponzorjev z nekdanjim rokometašem in zdaj uspešnim gradbenikom(Alva) na čelu, ki se je aktivno vključil v delovanje kluba pred dvema letoma.Prav na njegovi idilični domačiji v Podborštu z izjemnim razgledom na slikovito dolenjsko pokrajino je klub predstavil novega trenerja Zormana in ekipo, ki sta jo med drugimi okrepila povratnikin turški levoroki reprezentantTrimo je nazadnje v Evropi igral pred desetimi leti, tokrat se bo preizkusil v močni evropski ligi, v kateri bodo imeli klubi pokrite vse stroške. V prvenstvu naj bi možje v belem bíli boj za drugo mesto z Gorenjem, Ribnico in še kom, saj bo liga s 14 ekipami zelo izenačena.Toda Zorman, ki je sestavil novi strokovni štab, ni želel prehitevati dogodkov. »Ni jamstva za uspeh. V moštvo bomo poskusili vnesti zmagovalno mentaliteto. Borili se bomo. To je zame nov korak v karieri, ritem bo naporen,« se zahtevnosti izziva zaveda Zorman, ki se je že pripeljal s službenim avtom. Nasledil je uspešnega, ta pa bo znova prevzel prvoligaša iz Slovenj Gradca.Trebnje je res majhen kraj z velikim rokometnim srcem in tradicijo. Kar osem igralcev iz ene najhitreje rastočih občin je doslej obleklo slovenski dres, najprej, eden od glavnih operativcev kluba in trener mladincev.Na predstavitvi so bili tudi bratainter. Drugi reprezentanti so šein»Torej imamo pokrita vsa igralna mesta,« se pošali Šavrič, ki je bil v času suhih krav trener prve ekipe in jo je držal na solidni ravni. Kapetanna prireditvi, ki se je ne bi sramoval noben ugleden evroligaš, ni skrival navdušenja nad nastajajočo novo zgodbo: »V zadnjih dveh letih je opazen veter sprememb, vodstvo vleče dobre poteze. Verjamem v lepo prihodnost. Ko bi le dobili še dvorano ...«