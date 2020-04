Vse manj možnosti za nadaljevanje sezone

Dunaj

Predsednik EHF Michael Wiederer (levo) je zavrnil možnost prestavitve lokacij zaključnih turnirjev. FOTO: Uroš Hočevar

Celjani in Velenjčani na čakanju

- Evropska rokometna zveza (EHF) bo usodo sezone, ki je prekinjena zaradi pandemije novega koronavirusa, sporočila 24. aprila. »Odločili se bomo, kako se bo končala sezona,« je v pogovoru za revijo Sponsors dejal predsednik EHFDo zdaj so načrti evropske zveze predvidevali, da se bodo klubska tekmovanja nadaljevala 1. junija, a je za to vse manj možnosti. »Delamo scenarije, če niti avgusta ne bi mogli izpeljati teh tekmovanj,« je dejal Wiederer in dodal, da bi zaključni turnirji morali potekati tudi na predvidenih lokacijah. »Premikanje za nas ni alternativa,« pravi Wiederer.Že prestavljeni zaključni turnir lige prvakov bi moral biti v Kölnu avgusta, že junija pa tekme osmine finala in četrtfinala. Podobno velja tudi za ligo prvakinj (zaključni turnir septembra v Budimpešti), zaključni turnir moškega pokala EHF bi moral konec avgusta gostiti Berlin, neznanke pa so tudi z zaključkom ženskega pokala EHF.V osmini finala lige prvakov bi morali zaigrati tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško. Tekmec so poljske Kielce. V pokalu EHF je nastopalo Gorenje, ki bi moralo gostiti nemški Magdeburg.Vprašanje je tudi, kaj bo z reprezentančnimi nastopi. Slovenija bi se morala v kvalifikacijah za SP 2021 v Egiptu pomeriti junija s Srbijo. Olimpijske kvalifikacije v Berlinu so že preložene.