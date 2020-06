Vujović dobil naslednika: prihaja Igor Vori

Zagreb

Červarjev pomočnik

Igor Vori je na zagrebški klopi naslednik tudi Zlatka Saračevića in Branka Tamšeta. FOTO: Uroš Hočevar

Mnoge menjave

- Nekdanji hrvaški rokometni reprezentantje prevzel vodenje Zagreba, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Na klopi bo zamenjal nekdanjega slovenskega selektorja, ki je prejšnji teden zaradi osebnih razlogov zapustil vrste hrvaških prvakov, ki pa so letos zaradi pandemije koronavirusa prvič ostali brez naslova.Zagrebško ekipo je v začetku sezone 2019/20 vodil Slovenec. Vori je svojo člansko kariero začel leta 1997 prav v Zagrebu, kjer je po 21 letih igranja v četrtem obdobju v klubu tudi končal svojo športno pot. Vmes je igral za Alpi Prato, Conversano, Barcelono, Hamburg in PSG.Po končani karieri je najprej opravljal vlogo športnega direktorja hrvaške reprezentance, letos pa je bil na evropskem prvenstvu na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji pomočnikna klopi izbrane vrste, ki je bila na koncu srebrna. Slovenija je na istem prvenstvu osvojila četrto mesto.Z reprezentanco južnih sosedov je Vori osvojil naslov olimpijskega prvaka leta 2004 v Atenah ter svetovnega prvaka na Portugalskem leta 2003. Z izbrano vrsto je osvojil še štiri srebrne in tri bronaste medalje na največjih tekmovanjih.Uradna predstavitev novega trenerja Zagreba bo v torek v prostorih kluba. Zagreb so v zadnjih sezonah poleg Vujovića in Tamšeta vodili tudiin