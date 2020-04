Vuja v svojem slogu: »Kdo koga vleče za nos? Gripa ubije več ljudi kot korona«

Beograd

Vujović je skoraj pet let vodil slovensko reprezentanco. FOTO: Mavric Pivk

Svet ne bo več isti

- Bivši selektor slovenske rokometne reprezentanceje znova dvignil prah, ko je izjavil, da je strah glede pandemije novega koronavirusa prenapihnjen.Na portalu srbskega tabloidnega časnika Kurir je Vujović sprva povedal, da mu ni hudega v samoizolaciji. »Na srečo imam v Šabcu hišico ob Savi, ni veliko ljudi. Žena in jaz uživava, lovim ribe, ves čas sem na svežem zraku, čakam boljše čase. Pred dnevi sem odšel v mesto in spoznal, da mi je bolje od večine. Vprašal sem se, kako vse to vpliva na počutje penzionistov, ki so že več tednov zaprti v svojih majhnih stanovanjih,« je povedal Vuja, evropski prvak z Metaloplastiko iz Šabca v letih 1985 in 1986.Potem pa je moral povedati, kaj si misli o vsej tej situaciji. »Gledam, berem, razmišljam s svojo glavo. Vse več stvari mi ni logičnih. Štejejo okužene in mrtve, a mrtvih je manj kot ob tem času vsako leto. Na svetovni ravni je korona ubila manj ljudi kot navadna gripa. Kaj se dogaja? Kdo se s kom igra in zakaj, verjetno ne bomo izvedeli nikdar. Priznam, da sem povsem zmeden, ljudje ostajajo na cesti brez služb. Ne vem, morda bomo čez nekaj mesecev vse skupaj pozabili, ampak svet nikdar več ne bo isti,« je bil v svojem slogu po pisanju Kurirja neposreden Črnogorec, o katerem že krožijo primerjave s, ena od šal pravi, da se je Vujović vrnil v rodno Cetinje in da od takrat ni bilo tam nobene okužbe več.Kurir je ob tem naredil tudi primerjavo s stališči srbskega teniškega asa, ki je med drugim povedal, da se ne namerava cepiti , če se bo našlo cepivo proti covid-19.