FOTO:Vujović ni hotel kapetana pod 180 cm, morda ga bo Vranješ

- »O Ljubomirju Vranješu ne morem reči žal besede. Odličen trener, odličen človek. Komaj čakam, da začnemo priprave. Verjamem, da bomo z novo energijo naredili dober rezultat na EP,« ima novega selektorja slovenskih rokometašev v čislih eden od nosilcev igre, ki je s Švedom sodeloval v Veszpremu.Ljubomir Vranješ je postal 11. slovenski selektor in nasledil 26. novembra odstavljenega Veselina Vujovića . Z RZS je podpisal pogodbo do leta 2024. V četrtek bo objavil seznam povabljencev na priprave, ki se bodo začele 26. t. m., na dan samostojnosti in enotnosti.Prav na enotnost stavi 46-letni Šved srbskih korenin, ko bo Slovenija 10. januarja začela euro 2020 v njegovi domovini in lovila vstopnico v olimpijske kvalifikacije. Tokio 2020 zanj ne bo nuja velika želja pač. Na zboru v Zrečah ga sicer ne bo, prva treninga bo vodil pomočnik, v Slovenijo bo šef pripotoval naslednje jutro.»Štejem si v veliko čast, da mi je RZS zaupala to nalogo. Časa ni veliko, a verjamem, da lahko v dveh tednih vsi skupaj naredimo veliko in na EP pridemo maksimalno pripravljeni. Skoraj vse slovenske igralce poznam, nekaj sem jih tudi vodil. Gre za zelo kakovostno reprezentanco, ki je že dokazala, da zna osvajati kolajne in ima lepo prihodnost,« je na rekordno obiskani novinarski konferenci v 19. nadstropju hotela Intercontinental prek skypa sporočil Vranješ ter se zahvalil tudi Kristianstadu, klubu, ki mu je dovolil prevzeti dvojno vlogo, in družini, ki ga je podprla pri tej odločitvi.Slovenija je po Vujoviću dobila še enega velikana evropskega rokometa, četudi v višino meri komaj 166 cm. Mali veliki mož je kot igralec osvajal odličja s Švedsko, bil svetovni in evropski prvak ter srebrn na OI, kot trener je s Flensburgom leta 2014 osvojil ligo prvakov. Vodil je tudi Veszprem, Srbijo je v enem tednu z zmago v Rusiji popeljal na EP 2014, z Madžarsko je izločil Slovenijo v kvalifikacijah za letošnje SP ...»Po prekinitvi sodelovanja z Vujovićem smo se iskanja novega selektorja lotili skrajno resno in odgovorno. Zato je trajalo toliko časa. Želeli smo vrhunskega strokovnjaka z izkušnjami na mednarodni ravni, ki je že osvajal odličja in ima tako strokovno znanje kot karizmo. Vse to smo dobili v ‘Ljubu‘,« ima do fotografskega zanesenjaka velika pričakovanja predsednik RZS, ki je pojasnil, da je Vranješ pol ure prej dobil skoraj soglasno podporo predsedstva, samo en član je bil vzdržan.Čeprav je sprememba velika, cilj ostaja isti, dober rezultat na EP in ohranitev sanj o Tokiu 2020. Slovenija bo pot začela v Göteborgu, rojstnem kraju Vranješa, ki ga 12. januarja čaka tekma proti rojakom. Je lahko to prednost Slovenije? »Upam, da je. Poznam švedski, nemški in slovenski rokomet in želel bom svoje znanje izkoristiti v naš prid,« se novega izziva veseli Vranješ.Tako kot Blagotinšek: »Vranješ je tip trenerja, ki rad posluša igralca in ne vztraja pri svojem za vsako ceno. Lepo je delati z njim. Do vsakega ima veliko spoštovanje. Je kombinacija skandinavske šole z dodatkom balkanske igrivosti. Letos smo imeli mrtev januar, ker nas ni bilo na SP, zato si še bolj želimo stopiti skozi velika vrata.«Še malce bolje novega šefa stroke pozna izkušeni, ki si prav tako obeta plodno sodelovanje. »Vranješ je trener z jasno vizijo, kaj želi. Ima veliko avtoriteto in je zelo karizmatičen. Sistem pri njem je sicer drugačen, kot smo ga imeli do sedaj, vendar mislim, da imamo Slovenci na splošno podoben stil igre s hitrimi krili in pretokom žoge, ki ga goji on, tako da večjih težav s prilagajanjem ne bi smeli imeti. Časa za priprave ne bo veliko, zato ga bo treba maksimalno izkoristiti,« je povedal Marguč, ki je pred dnevi podaljšal pogodbo z Veszpremom še za dve leti.Zanimiva je bila opazka organizatorja igre, ki je bil pri Vujoviću št. 1., zdaj pa si bo moral svoj status spet izboriti v močni konkurenci. Končno v reprezentanci ne bo več najnižji ... »‘Vujo‘ je govoril, da noče imeti kapetana pod 180 cm, mogoče pa Vranješ hoče ravno takšnega,« se je malce pošalil »Zaro« in dodal v resnejšem tonu: »Mislim, da je dober izbor, navijal sem zanj, znal bo narediti ekipo, hitro in čvrsto.«Od drugih kandidatov je bil najbližje slovenski klopi, s katerim je bilo že pred tremi tedni vse dogovorjeno, vendar ga Montpellier potem ni hotel izpustiti po 25 letih.