Vujović: Pripeljali so me zaradi karakterja

Ljubljana

Izjava za javnost RZS

»Predsedstvo Rokometne zveze Slovenije je na današnji seji (27. novembra, 2019) soglasno sklenilo, da prekine pogodbo o sodelovanju s selektorjem moške članske reprezentance Veselinom Vujovićem, ki je na klopi naše reprezentančne selekcije sedel od maja leta 2015.

Pod njegovo taktirko je moška članska reprezentanca dosegla sijajne rezultate, od tretjega mesta na SP 2017, do šestega mesta na OI 2016 in osmega mesta na EP 2018, pri tem pa je dosedanji selektor močno razširil igralski kader.



Po več kot štiriletnem odličnem sodelovanju je v zadnjem času postopoma začelo prihajati do zasičenja znotraj reprezentance, ki bi lahko pomenilo pomembno omejitev in preveliko tveganje za prihajajoče prvenstvo in ostale nastope reprezentance. Predsedstvo RZS je tako ocenilo, da je v luči prihajajočih izzivov prišel čas za spremembe, ki bi naj ohranile slovenski rokomet na dosedanjem visokem nivoju.



Rokometna zveza Slovenije se dosedanjemu selektorju Veselinu Vujoviću iskreno zahvaljuje za njegov prispevek pri doseganju vrhunskih rezultatov moške članske reprezentance in mu želi veliko sreče in uspehov na njegovi nadaljnji trenerski poti. Nobenega dvoma ni, da se je Veselin Vujović kot selektor slovenske reprezentance z zlatimi črkami vpisal v zgodovino slovenskega rokometa.



Rokometna zveza Slovenije bo v skladu s postopki svojih organov novega selektorja moške članske reprezentance izbrala do sredi meseca decembra.

Veselin Vujović je osvojil bron na SP v Franciji. FOTO: AFP

Zbor 26. decembra v Zrečah

- »Bilo mi je v čast in ponos biti slovenski selektor,« je bil kratek, ki ni hotel govoriti več na temo, saj ga danes z Zagrebom čaka tekma v ligi SEHA.»Nisem več selektor Slovenije. Ne vem, kaj bo pisalo v uradnem sporočilu, ampak moj odnos do igralca med minuto odmora je sprožil odpor nekaterih reprezentantov,« pa je za makedonski portal g-sport.mk povedal zdaj že bivši selektor rokometne reprezentance Vujović in dodal: »Pripeljali so me zaradi karakterja, zdaj jih pa moti.«Na Rokometni zvezi Slovenije so zamenjavo uradno potrdili malo po 12. uri. V njej so med drugim zapisali, da je v zadnjem času postopoma začelo prihajati do zasičenja znotraj reprezentance, ki bi lahko pomenilo pomembno omejitev in preveliko tveganje za prihajajoče prvenstvo in ostale nastope reprezentance.Novega selektorja naj bi imenovali do sredine decembra.Vujović je v štirih letih in s Slovenijo osvojil 14. mesto na EP 2016 na Poljskem, reprezentanco istega leta popeljal na OI in v Riu osvojil 6. mesto, vrhunec njegovega mandata je bila bronasta kolajna na SP 2017 v Franciji. Sledilo je osmo mesto na EP 2018 na Hrvaškem. Slovenija se potem ni uvrstila na SP 2019 in v kvalifikacijah za EP 2020 ni bila prepričljiva.Evropsko prvenstvo na Švedskem se bo začelo 10. januarja, Slovenci naj bi se na pripravah zbrali 26. decembra v Zrečah. Kdo bo novi selektor, še ni znano.Vujović je bil na čelu stroke štiri leta in pol, od maja 2015, ki je zamenjal. Zadnjo tekmo vodil 27. oktobra, ko je Slovenija v Mariboru na prijateljski tekmi premagala Srbijo. Pred tem je v Ormožu remizirala z Nizozemsko.Odločitev o zamenjavi selektorja je padla na torkovi izredni seji predsedstva RZS