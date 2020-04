Vujović v trenerki RZS: S Slovenci bi osvojil kolajno (VIDEO)

Ljubljana

Veselin Vujović je skoraj pet let vodil Slovenijo. FOTO: Reuters



Srbija išče selektorja

- Od 27. novembra, ko je Rokometna zveza Slovenije uradno prekinila pogodbo z bivšim selektorjem , Črnogorec ni spregovoril za slovenske medije. Dejal je le, da bo povedal, kdo je stal za vsem tem, ko bo čas za to. Toda tega ni storil in tudi vztrajno na prigovarjanje Dela si ni premislil.Se je pa zato včeraj oglasil spletnemu portalu Balkan Handball in v podcastu govoril tudi o slovenski reprezentanci. Veliko prahu je dvignila izjava, da bi on, če bi mu dovolili ostati selektor, na evropskem prvenstvu na Švedskem s Slovenci osvojil kolajno. Spomnimo, njegov naslednikje v kratkem času preporodil reprezentanco in jo popeljal do četrtega mesta, s čimer je več kot izpolnil osnovni cilj, uvrstitev v kvalifikacije za olimpijske igre, ki so zdaj zaradi pandemije koronavirusa preložene. Zanimivo, Vujović je bil med intervjujem oblečen v slovensko trenerko!Pod Vujovićem, ki je bil zaslužen za osvojitev brona na svetovnem prvenstvu v Franciji leta 2017, je Slovenija začela nazadovati, na EP 2018 na Hrvaškem je bila osma, v kvalifikacijah za januarsko EP pa je imela težave z reprezentancami, kot so Nizozemska, Latvija in Estonija.Da se je Vujović odzval vabilu srbskega portala, je morda povezano z dejstvom, da Srbija še vedno išče selektorja, odkar je februarja po slabem nastopu na euru odslovila. Prav Srbija bo tekmica Slovenije v kvalifikacijah za SP 2021 v Egiptu, tekmi bi morali biti v prvi polovici junija.Vujović je sicer trener Zagreba, ki je v ligi prvakov zaostal za Celjem Pivovarno Laško. Za Balkan Handball je svojčas izjavil, da Slovencem manjka zmagovalna mentaliteta in da proti velikim reprezentancam izgubijo, še preden se tekma začne.​Kaplja čez rob, ki je vodstvo RZS prepričala, da je Vujović izgubil nadzor nad sabo, je bil njegov verbalni napad na Slovenca Aleksa Vlaha med tekmo Zagreba v Brestu. VIDEO Celoten intervju z Veselinom Vujovićem si oglejte TUKAJ