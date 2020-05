Vujović zapustil hrvaške prvake

Zagreb

Veselin Vujović je bil skoraj pet let slovenski selektor. FOTO: Tomi Lombar

V Zagrebu trije Slovenci

Veselin Vujović je v tej sezoni dvakrat izgubil s Celjem. FOTO: Jože Suhadolnik

- Potem ko je novembra lani izgubil službo selektorja slovenskih reprezentantov, bozapustil tudi vrste hrvaških prvakov iz Zagreba, kjer je zamenjal bivšega celjskega trenerjaKot je sporočil PPD Zagreb, Črnogorec odhaja iz osebnih razlogov. V Zagreb je prišel lansko jesen in se uvrstil na sklepni turnir lige SEHA, v ligi prvakov pa mu ni uspelo priti v osmino finala, potem ko je dvakrat izgubil s Celjem. Prvenstvo na hrvaškem je zaradi koronavirusa končano, prvaka pa ni bilo.»Na žalost moram iz osebnih razlogov in težav, ki jih ne morem rešiti zunaj Srbije, zapustiti Zagreb. Žal mi je za to, toda ne morem biti na dveh mestih ob istem času. Ko rešim problem, se bom rade volje vrnil, če me bo klub želel. Zahvaljujem se klubu za razumevanje in se mu opravičujem, ker sem ga s to potezo spravil v nezavidljiv položaj. Upam, da je igralcem delo z mano koristilo pri njihovem napredku. Še naprej bom navijal zanje in za Zagreb. Zagreb je moj drugi dom in če bodo okoliščine ugodne, se bom z veseljem vrnil,« je sporočil Vuja.Vujović, ki je s Slovenijo leta 2017 osvojil bron na SP v Franciji, je Zagreb vodil že prej in se v sezoni 2014/15 z njim celo prebil v četrtfinale lige prvakov. Kakšne osebne razloge ima, ni povedal, je pa imela njegova žena v zadnjih dveh letih zdravstvene težave. Za Zagreb igrajo tudi SlovenciinVujović je bil eden najboljših zunanjih igralcev na svetu v osemdesetih in prvi polovici devetdesetih let minulega stoletja, ko je na klubski sceni igral za Metaloplastiko iz Šabca ter Barcelono, v dresu nekdanje skupne Jugoslavije pa je slavil na poletnih olimpijskih igrah v Los Angelesu 1984 in na svetovnem prvenstvu dve leti kasneje v Švici. V trenerski karieri je vodil številne klube, kot so Metaloplastika, Ciudad Real, Vardar iz Skopja, Al Shabab, Koper in Železničar iz Niša, bil pa je tudi selektor Jugoslavije, Srbije in Črne gore ter Slovenije.