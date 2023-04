Vzela bo rože, za vsak primer nosila vodoodporno šminko

V nadaljevanju preberite:

Slovenske rokometašice bodo v sredo na Kodeljevem (17.30) gostile Italijanke. Glede na to, da so v soboto v Chietiju zmagale z 31:25, bi naloga morala biti zgolj malce bolj resna formalnost. V tem primeru bodo četrtič zapored nastopile na svetovnem prvenstvu. To bo letos na Švedskem, Norveškem in Danskem in bo tudi glavno sito za olimpijske kvalifikacije za Pariz 2024. Olimpijske sanje bodo ostale neuresničene za vratarko Branko Zec, saj bo 36-letna Ljubljančanka tudi uradno sklenila reprezentančno kariero, ki je trajala 17 let. Kaj je povedala v intervjuju za Delo