Za kolajno moraš premagati tudi velesilo

Slavko Ivezič je nekdanji selektor slovenske članske in mladinske reprezentance. FOTO: Blaž Samec/Delo



Norvežani so pokazali največ

via REUTERS Selektor Ljubomir Vranješ bo do aprilskih olimpijskih kvalifikacij bolje spoznal ekipo. FOTO: Reuters



Olimpijski obeti

Želja in borbenost Slovencev pred tekmo za bron z Norveško sta bila eno, realnost na tekmi pa nekaj povsem drugega. Delovali smo utrujeno, nismo imeli dovolj razpoloženih igralcev v napadu.Hendikepirani smo bili v igri brez pomoči zunanjih igralcev, ki niso bili nevarni za tekmečeva vrata, posledično so tudi krožni napadlci dobili manj žog in priložnosti. Naša igra je slonela na individualnih akcijah srednjih zunanjih igralcev, ki so jo Norvežani uspešno prekinjali s prekrški. To je našo igro upočasnilo, nismo prihajali do čistih strelov.Vse se je dogajalo v sredini, počasi, do krilnih položajev nismo spravili skoraj nobene žoge, na drugi strani pa so Norvežani zelo aktivirali krila in nas dobro izigrali, njihova krila so bila odločilna. Za nameček smo imeli tudi slabo realizacijo pri priložnostih, ki smo si jih piigrali. Vratar Bergerud je bil na vrhunski ravni, za takšno tekmo je to izrednega pomena.Če želiš osvojiti kolajno na velikem tekmovanju, je treba odigrati odločilno tekmo za vrhunsko oceno, skoraj za odlično, če odigraš za oceno 3, je težko pričkavati zmago nad tako kakvostno ekipo, kot je Norveška, ki je bila skozi prvenstvo zame favorit za naslov prvak. Igrala je najlepši in najbolj učinkovit rokomet, z nekaj smole in nezrelosti pa je zapravila skoraj že zasluženo uvrstitev v finale.Slovenci smo bili sicer proti Španiji včeraj bližje finalu kot pa danes 3. mestu. Na koncu smo naletili na dve vrhunski ekipi, ki že nekaj let krojita svetovni vrh, vedno pa je tako, da moraš za uvrstitev na oder za zmagovalce premagati vsaj eno velesilo.Malce smo razočarani, še najbolj so razočarani igralci. Ni jim lahko, vendar je končna ocena Slovenije na tem EP dobra. Četrto mesto je vrhunski rezultat, vendar boli, ker si tik pod stopničko, ki prinaša kolajne. Fantje bodo to preboleli in se pripravili na olimpijske kvalifikacije, za katere so obeti dobri. Nemci in Švedi so premagljivi, predvsem pa bo imel slovenski selektor Ljubomir Vranješ čas, da bo bolje spoznal ekipo in uveljavil svoj slog igre. Imamo potencial, z združenimi močmi, dobrim delom in športo srečo gremo lahko na OI.Kako se bo razpletel finale EP? Španci so po doslej prikazanem rahli favoriti, v finalu pa je možno vse. Hrvati so iznajdljivi v takšnih situacijah, odločale bodo podrobnosti, dnevna forma, razpoloženost vratarjev. Možnosti so 50:50.