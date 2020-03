Za konec sladka zmaga in spodbuda za naprej

Ljubljana

Krimovke so se pred praznimi tribunami veselile zmage proti Budućnosti. FOTO: RK Krim

Klemenčičeva odkritje sezone

Harma van Kreij se je najbolj izkazala med tujimi okrepitvami. FOTO: RK Krim

Kmalu reprezentančna akcija

3

zmage, neodločen izid in 8 porazov je izkupiček Krima Mercatorja v sezoni 2019/20.

- Ironija se je poigrala z rokometašicami Krima Mercatorja. Šele na šesti in zadnji domači tekmi v ligi prvakinj jim je uspelo zmagati, na kolena so spravile Budućnost, a uspeha se niso mogle veseliti s svojimi navijači. Zaradi koronavirusa je klub nekaj ur prej tekmo zaprl za javnost. A zmaga za slovo od evropske sezone je bila vseeno sladka.Krimovke so vpisale prvo zmago v glavnem delu lige prvakinj in prvo na Kodeljevem v sezoni, ki so jo končale s petimi točkami in si s Ferencvarosem delile 9. mesto, kar je uspeh za zasedbo trenerja, ki je bila po odhodu večine nosilk igre sestavljena na novo. To je dobra spodbuda za nadaljnje delo, za prihodnjo sezono je Krim že razkril štiri okrepitve in bo še bolj resno napadel četrtfinale, na katerega čaka od leta 2014.Da ima potencial, je potrdila tudi tekma z Budućnostjo, ki se odkrito spogleduje z nastopom na sklepnem turnirju v Budimpešti. Če je na začetku sezone blestelain je na zadnjih tekmah praviloma največ golov dosegalaje za konec zasijala reprezentantkain dosegla okroglih 10 golov iz igre.Tudi uvodne tri na začetku drugega polčasa, ko so si Ljubljančanke priigrale odločilno razliko. Zulićeva je le ena izmed igralk, ki so v sezoni naredile velik korak naprej. Še največjega ena najbolj obetavnih krožnih napadalk v Evropi, ki je v krstni sezoni med elito dosegla 23 golov. Po poškodbi se je uspešno vrnilaZa Aljo Varagić je bila deveta sezona v LP najbolj plodna doslej, vpisala 62 zadetkov in zasedla 6. mesto med strelkami. Zelo je napredovala, potencial mora še izkoristiti. Mlada vratarkaje nekajkrat zasijala, ob koncu je prvi gol v LP vpisala, že prej je to uspeloin, proti Črnogorkam je debitirala še levoroka»Vesel sem, ker smo se pobrali in pokazali, zakaj si zaslužimo igranje med najboljšimi,« je bil na igralke ponosen Bregar.Škoda, da so krimovke doma izgubile zadnjo tekmo prvega dela proti Sävehofu, če bi v pomlad prenesle štiri točke, bi bile še bolj resno v igri za četrtfinale. Že kolo pred koncem je bilo znano, da bodo tam igrali Metz, Rostov-Don, Esbjerg in CSM Bukarešta iz skupine 1 ter Györ, Brest, Budućnost in Valcea iz skupine 2. Za F4 se bosta torej borili dve Slovenki,iz Bresta iniz Budućnosti ter naturalizirana Elizabeth Omoregie iz Bukarešte. Grosova je ena najboljših igralk v LP, dosegla je že 78 golov (3. mesto).Bregar, Grosova in druga dekleta se bodo kmalu posvetili reprezentančni akciji, konec meseca bosta dve mikavni tekmi z Nemčijo v kvalifikacijah za letošnje EP, prva 25. t. m. v Celju.