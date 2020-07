Za mlado Hrvatico velika čast, da lahko igra za Krim

Ljubljana – Vodstvo rokometnega kluba Krim Mercator, pri katerem nestrpno pričakujejo današnji žreb skupinskega dela v ligi prvakinj, je še dodatno okrepilo svoje vrste. Za slovenske prvakinje bosta zaigrali tudi hrvaška krožna igralka Anna Dobrić in črnogorska krilna igralka Branka Konatar.



Slovenska rokometna javnost je Dobrićevo spoznala v dresu Žalca, kamor je prišla iz hrvaškega Zameta. Pri tretjeuvrščeni ekipi prejšnje sezone je 21-letna Hrvatica predstavljala pomembno silo v obrambi in napadu. Podobno je – kot so zapisali v sporočilu za javnost pri Krimu Mercatorju – veljalo tudi za Konatarjevo pri Budućnosti. Na žalost svoje kakovosti ni mogla pokazati v četrtfinalu najmočnejšega klubskega rokometnega tekmovanja, saj zaradi pandemije novega koronavirusa v tej sezoni ne bo zaključnega turnirja.



»Želim si, da bi se moja rokometna kariera še razvila, zato Krim Mercator smatram za pomemben korak na moji poti. Ekipo dobro poznam, saj smo se velikokrat srečevali na pripravah in tekmovanjih. Želim si, da bodo z mojim prihodom zadovoljni tudi v klubu. Pripravljena sem na nove izzive, dala bom vse od sebe,« je obljubila 20-letna Črnogorka.



Leto starejša Hrvatica je pristavila, da je velika čast igrati v klubu s tako pomembno zgodovino. »Že ko sem pred dvema letoma prvič prišla v Slovenijo, je bil moj cilj igrati za Krim, zato sem še bolj ponosna, da bom dejansko dobila priložnost za igro,« je izjavila Dobrićeva.