Za Slovence so vsi cilji še dosegljivi

Boštjan Ficko, nekdanji organizator igre v slovenski reprezentanci, je prepričan, da imajo naši rokometaši vse še v svojih rokah. FOTO: Aleš Černivec/Delo

Prvi poraz slovenskih rokometašev na EP je prišel, vendar to ni nič tragičnega, fantje imajo še vse v svojih rokah.Tudi to pot so proti Madžarski odigrali odličen prvi polčas, tako taktično kot energijsko, nato so naleteli na zid, ki ga niso znali prebiti. Madžari pa so rasli iz minute v minuto, izkoristili slovenske zgrešene strele oziroma obrambe vratarjater nas ujeli in prehiteli. Slovenci so bili prvič v položaju, da so lovili tekmeca, ni jim uspelo, vendar naj bodo glave gor. So prava ekipa, prav vse možnosti imajo, da dosežejo vse svoje cilje.Bi moralprej vstopiti v igro in ne šele 14 minut pred koncem zamenjati? O tem je najlažje pametovati po tekmi. Selektorima načrt prvenstva, menjave Zarabca in Bombač, da oba čim dlje zadržita vrhunsko formo.Sicer pa organizatorja igre ne moreta vsega storiti sama, pomembna je celotna ekipa, obrambe vratarjev. Lahko pa Bombač in Zarabec s svojo lucidnostjo in kreativnostjo prevesita jeziček na tehtnici v izjemno izenačeni konkurenci.Naslednji tekmeci Portugalci niso več eksoti, vlaganje v rokomet in sistemsko delo v mlajših selekcijah, v katerih sodijo na vrh, se prenaša v člansko ekipo. Portugalske nihče ne jemlje več z levo roko, tudi mi je ne smemo, čeprav imamo kakovostnejšo ekipo. Dobro in analitično se je treba pripraviti ter se osredotočiti na svojo igro, kot smo to počeli doslej. Vrniti je treba visoko raven igre, od obrambe z vratarjem na čelu, do zaključkov v napadu, kar nas je tokrat stalo zmage.