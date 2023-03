Za Slovenke Šal'a ni šala

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na drugi pripravljalni tekmi v kraju Šal'a na Slovaškem izgubila proti domači izbrani vrsti s 25:31 (13:13). Izbranke črnogorskega strokovnjaka na klopi Slovenije Dragana Adžića so v petek Slovakinje zanesljivo premagale z 31:20.

Za osmouvrščeno reprezentanco z lanskega evropskega prvenstva v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji sta bili tekmi na Slovaškem zadnji preizkušnji pred kvalifikacijskima tekmama z Italijo za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki bo med 30. novembrom in 17. decembrom na Danskem, Norveškem in Švedskem. Slovenija se bo z zahodno sosedo pomerila 8. in 12. aprila. Slovenske rokometašice so v terminu Evropske rokometne zveze (EHF) na Slovaškem nastopile v zdesetkani zasedbi. Manjkale so številne najvidnejše igralke in nosilke igre, kot so Ana Gros, Elizabeth Omorogie, Tamara Mavsar in Nina Zulić.

Na sobotni tekmi sta bili v slovenski reprezentanci najbolj učinkoviti Erin Novak in Ivona Barukčić, ki sta dosegli po štiri gole. Tija Gomilar Zickero ter Ana in Ema Abina so dosegle po tri, Tina Klemenčič, Blažka Hauptman in Nataša Ljepoja po dva, Nina Žabjek in Urša Zelnik pa po en gol.

»Tokratna tekma je bila odlična priložnost in sploh prva, odkar sem na mestu selektorja, da preizkusimo več rokometašic iz domače lige. Dale so svoj maksimum in pridobile pomembne izkušnje. S tem sem zelo zadovoljen,« je po končani akciji na Slovaškem dejal Adžić.

»Upam, da bodo s seboj v klube odnesle pozitiven vtis in znanje, ki so ga pridobile med to reprezentančno akcijo. Zadovoljen sem z odnosom in delom v zadnjem tednu. Vsa dekleta so reprezentančno akcijo končala zdrava, z izjemo Alje Varagić, ki je pripravljalni tekmi izpustila zaradi bolezni. Naredili smo še en korak na poti k Parizu 2024,« je še dodal 53-letni Črnogorec.