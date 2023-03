Za slovo od Evrope poraz z Danci

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so končali sezono v evropski ligi prvakov. V zadnjem krogu skupinskega dela so pred domačimi gledalci izgubili z danskim Alborgom z 31:34 (15:19).

Celje Pivovarna Laško : Aalborg 31:34 (15:19) Dvorana Zlatorog, gledalcev 2000, sodnika Karim in Raouf Gasmi (Francija). Celje Pivovarna Laško: Belkaied, Bojić; Strmljan 3, Knez, Mazej 4, Cokan 1, Marguč 5 (2), Antonijević 1, Ivanković 5, Janc, Muhović, Žabić 3, Mlakar, Vlah 5, Martinović 3, Suholežnik; Alborg: Gade, Jakobsen; Vaver 1, Palmarsson 10 (2), Klove, Barthold 4, Claar 4, Sandell 2, Hoxer 4 (1), Hangaard, Aggefors, Bjornsen 6, Flodman, Mollgaard, Antonsen 3; sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 2 (2), Alborg 5 (3); izključitve: Celje Pivovarna Laško 2, Alborg 2.

Celjani so s tremi zmagami in enajstimi porazi ostali brez izločilnih tekem v evropski ligi prvakov. V skupini B so zasedli predzadnje mesto.

Stefan Žabić, igralec Celja Pivovarne Laško: »Za takšne tekme potrebuješ moč, mi pa tega na današnji tekmi nismo imeli. Trudili smo se po naših najboljših močeh, a naša obramba je bila slaba, kar je tudi glavni razlog za naš poraz.«

Zasedba iz mesta grofov je na štirinajstih odigranih tekmah premagala nemški Kiel, francoski Nantes in norveški Elverum, proti španski Barceloni, poljskemu Kielcu, Alborgu in madžarskemu Picku Szegedu je doživela dva, proti Kielu, Nantesu in Elverumu pa po poraz.

Iz te skupine sta se v četrtfinale že uvrstila španska Barcelona in Kielce, Nantes, Alborg, Kiel in Pick Szeged pa so si priigrali kvalifikacijske tekme za nastop med osem najboljših.

Na poslovilni evropski tekmi v sezoni 2022/23 varovanci srbskega trenerja Alema Toskića niso imeli pravih možnosti za uspeh. Utrujeni od zadnjega derbija v državnem prvenstvu proti Velenjčanom in brez pravega motiva, potem ko so v prejšnjem krogu v Kielu zapravili še zadnje teoretične možnosti za nadaljevanje tekmovanja, na današnji tekmi pred 2000 gledalci niso bili kos danskim tekmecem.

Alem Toskić, trener Celja Pivovarne Laško: »Če bi Danci prišli teden ali dva pred današnjo tekmo, potem bi verjetno imeli veliko bolj enakovredno tekmo. Na današnjem dvoboju nismo imeli moči, naši 'rezervoarji' so se povsem izpraznili po nedeljski zmagi nad Velenjčani in neusmiljenemu ritmu tekem sreda - sobota v zadnjem mesecu. Proti danski zasedbi smo se borili po svojih najboljših močeh, a moramo športno priznati, da je kakovost na strani Alborga.«

Gostje so že v uvodni četrtini tekme s hitrimi protinapadi prišli do podvojene prednosti (8:4), v nadaljevanju prvega polčasa pa so jo povišali na 14:8. V drugi polovici tekme se razmerje moči na igrišču ni spremenilo, Alborg je bil vselej korak ali dva pred Celjem.

V celjski ekipi so bili na današnji tekmi najbolj učinkoviti Gal Marguč, Ante Ivanović in Aleks Vlah, prav vsi so dosegli po pet golov.