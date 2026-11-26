Slovenska ženska rokometna reprezentanca je opravila predzadnji preizkus pred evropskim prvenstvom. Izbranke selektorja Dragana Adžića so se za zaprtimi vrati v Labinu pomerile s Hrvaticami in jih premagale z 28:26. Našo vrsto v soboto ob 17. uri čaka še en obračun z južnimi sosedami.

Slovenke so dvoboj v Labinu začele dobro, prešle v vodstvo s 3:0, nato pa še naprej imele pobudo in v 20. miuti ušle na 14:7. Na glavni odmor so odnesle štiri gole prednosti pri 17:13. V drugem polčasu je Adžić obilo priložnosti ponudil tudi igralkam z rezervne klopi. Hrvatice so dolgo Slovenkam dihale za ovratnik, priključek pa ujele v 51. minuti, ko so izenačile na 21:21. Ključna trenutka sta se zgodila v zadnji minuti tekme, ko je najprej Zala Vuk 45 sekund pred koncem ubranila strel z levega krila, 11 sekund pred koncem pa je Nuša Fegic z golom za 28:26 potrdila slovensko zmago.

»Tekmo smo začele zelo dobro, tako v napadu kot tudi v obrambi, kjer nam je Maja Vojnovič z nekaj obrambami pomagala priti do hitrih nasprotnih napadov. Nato smo se v igri nekoliko zaustavile, a ne glede na to je tekma pokazala, kje smo dobre in katere malenkosti bo še potrebno popraviti. Skoraj vse smo dobile priložnost za igro, kar je prav tako zelo pomembno,« je po tekmi izjavila najboljša strelka Tjaša Stanko, ki je svoj deveti gol zadela takoj na začetku drugega polčasa in v nadaljevanju ni več stopila na igrišče.

Evropsko prvenstvo se bo začelo 3. decembra

Slovenke so jeseni že imele dve pripravljalni akciji. Septembra so nastopile na mednarodnem turnirju v Chebu, kjer so premagale Poljsko in Češko ter izgubile proti norveški ekipi B, prejšnji mesec pa so odigrale še dve pripravljalni tekmi na Slovaškem in na obeh slavile.

Evropsko prvenstvo bo med 3. in 20. decembrom v Romuniji in Turčiji ter na Slovaškem, Češkem in Poljskem. Cilj slovenskih rokometašic na njihovem jubilejnem desetem celinskem tekmovanju je preboj v glavni del turnirja. Naša vrsta bo v skupinskem delu igrala v Oradei, kjer jo med 3. in 7. decembrom čakajo Islandija, Madžarska in Črna gora.

Najboljši dve reprezentanci iz skupine A bosta ostali v Romuniji in se v glavnem delu tekmovanja med 10. in 15. decembrom v Cluj-Napoci pomerile z dvema najboljšima iz skupine B (Norveška, Romunija, Švica in Severna Makedonija) ter skupine C (Danska, Španija, Turčija in Grčija).