FOTO:Začenja se rokometni ples, kdo lahko pokvari načrte Celjanom?

Ljubljana

Novo sezono bosta danes odprla Trimo Trebnje in Koper (19). V petek bo tekma med ormoškim Jeruzalemom in Dobovo, sobotni pari uvodnega kroga pa so Riko Ribnica - Urbanscape Loka, Krka - Slovenj Gradec, Celje Pivovarna Laško - LL Grosist Slovan, Gorenje Velenje - Ljubljana in Butan plin Izola - Maribor Branik.

Velenjčani so zadržali najboljšega strelca Matica Verdinka. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ljubljanski derbi novincev

Ribničani so že znali presenetiti Celjane. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Trimo pokazal moč

Trimo ima velike ambicije. FOTO: PZ

- V tem tednu bodo znova zaživela domača rokometna igrišča. Največja želja vseh moštev v elitni moški ligi NLB je, da po minuli kaotični sezoni, ki je bila odpovedana po marčevskem izbruhu pandemije novega koronavirusa, brez stresov in prisilnih prekinitev pod streho spravijo državno prvenstvo in se postopoma vrnejo tudi gledalci v dvorane.Pred začetkom nove sezone je veliko neznank zavoljo vse več indicev po novih izbruhih epidemije v jesenskem in zimskem času. V domačih rokometnih sredinah si ne želijo druge zaporedne izgubljene sezone, številne ekipe so že zdaj na robu preživetja in s skrajnimi napori črpajo potrebna denarna sredstva za nemoteno delovanje kluba.V primerjavi z minulimi leti bo nova prvoligaška sezona precej spremenjena. V elitni ligi bo nastopilo 14 namesto dosedanjih 12 ekip in bo potekala po dvokrožnem sistemu. V novi sezoni po rednem delu ne bo končnice, razlogi za to pa so večje število klubov in obsežen reprezentančni program moške izbrane vrste, ki jo v tej sezoni čakajo številne obveznosti, kot so kvalifikacijski turnir v Berlinu za poletne olimpijske igre v Tokiu, svetovno prvenstvo v Egiptu 2021 ter kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2022.V ligi NLB bodo v sezoni 2020/21 nastopili vsi klubi iz minule sezone. To so Celje Pivovarna Laško, Riko Ribnica, Trimo Trebnje, Gorenje Velenje, Dobova, Jeruzalem Ormož, Krka, Koper, Slovenj Gradec, Urbanscape Loka, Maribor Branik in Butan plin Izola, nova člana elitne druščine pa sta LL Grosist Slovan in Ljubljana, v minuli sezoni najboljši ekipi v 1. B SRL. Vse tekme bo v novi sezoni moč spremljati na Facebook straneh klubov in tekmovanja.V minuli sezoni so se naslova državnih prvakov sedmič zaporedoma veselili rokometaši iz Celja, ki so doslej že 24-krat slavili v tem tekmovanju. Od slovenske osamosvojitve je bila trikrat najboljša zasedba iz Velenja, po enkrat pa sta zmagala Koper in Prule 67.Papirnati favoriti nove sezone so igralci iz mesta ob Savinji. Celjane so poleti zapustili nekateri pomembni igralci, s tovrstnimi težavami pa se v Zlatorogu soočajo vsako leto. Trebanjci, Ribničani in Velenjčani bodo skušali mešati štrene verižnim državnim prvakom, med to trojico pa se še najbolj resni tekmeci zdijo Dolenjci, ki ambiciozno stopajo v novo sezono.Pod vodstvom novega trenerjaso se že dokazali in na prvi tekmi uvodnega kroga v tej sezoni prenovljene evropske lige in zanesljivo v gosteh premagali portugalski Belenses. V minuli sezoni drugouvrščeni Ribničani so se odpovedali mednarodnim nastopom, Velenjčani pa bodo nastopili v tretjerazrednem evropskem pokalu EHF oziroma nekdanjem pokalu challenge.V boj za sredino lestvice se bodo po trenutnem razmerju moči podali Koprčani, Ormožani in Dobovčani, neizprosen boj pa se obeta v boju za obstanek v najmočnejšem ligaškem tekmovanju. Poleg obeh novincev na prvoligaški sceni iz Ljubljane se bodo izpadu skušali ogniti tudi rokometaši iz Škofje Loke, Novega mesta, Izole, Maribora in Slovenj Gradca. A vsaj slednji imajo bolj ambiciozne načrte.