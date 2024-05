Zadetek na loteriji, Slovenija gre na SP

Slovenska rokometna reprezentanca se je kljub odsotnosti številnih pomembnih igralcev uvrstila na svetovno prvenstvo. V Winterthurju je premagala Švico po izvajanju sedemmetrovk, potem ko je izničila koprski poraz (26:27) in zmagala s 33:23. V loteriji so bili igralci selektorja Uroša Zormana bolj zbran od gostiteljev in se veselili preboja na mundial 2025 na Hrvaškem, Danskem in Švedskem.

S sedmih metrov so bili uspešni kapetan Jure Dolenec, Tilen Strmljan, Domen Novak in Aleks Kavčič. Glavna junaka velike slovenske zmage sta bila Dean Bombač z 10 goli in vratar Urban Lesjak s pomembnimi obrambami. Slovenci so si tako priigrali lepo popotnico na olimpijske igre v Parizu, čeprav niso pričakovali, da bo Švica tako trd oreh.

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na odločilni povratni tekmi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2025 v Winterthurju po izvajanju sedemmetrovk premagala Švico z 38:34 (14:12; 34:33). Slovenski rokometaši so redni del tekme dobili s 34:33 in si tako šele po streljanju sedemmetrovk priigrali 11. uvrstitev na SP.

Slovenski rokometaši so za nastop na januarskem SP v Winterthurju v dodatno okrnjeni zasedbi proti Švicarjem lovili zadetek zaostanka, saj so v četrtek na prvi medsebojni tekmi v Kopru izgubili s 26:27.

Na povratni tekmi je Slovencem tako štela le zmaga. Neposredno pot med svetovno elito bi ji prinesla zmaga z vsaj dvema zadetkoma razlike. A Slovenci so po 60 minutah slavili le z golom razlike, ekipi pa sta tako za napredovanje izvajali sedemmetrovke. V teh so bili le uspešnejši Slovenci in si priborili novo vozovnico na SP.

Slovenska reprezentanca je v Švici igrala še dodatno oslabljena. V primerjavi z zadnjim evropskim prvenstvom, na katerem je bila šesta, manjka kar šesterica ključnih igralcev. Ob Gašperju Marguču, Mihi Zarabcu, Mateju Gabru in Borutu Mačkovšku v Švico nista odpotovala še vratar Klemen Ferlin in najboljši slovenski strelec na minulem EP Aleks Vlah.

Varovanci selektorja Uroša Zormana so danes v prvem polčasu vseskozi od prve minute držali prednost nekaj golov v svojih rokah, a se Švicarjem za več kot štiri gole niso mogli odlepiti. Na glavni odmor so Slovenci nesli dva gola prednosti.

Švicarji pa v začetku drugega polčasa niso potrebovali dolgo, da so prvič izid na dvoboju poravnali pri 15:15. V uvodu drugega polčasa so nato Slovenci imeli nekajkrat po gol, vmes tudi dva prednosti, a so gostitelji vsakič izenačili, nato pa pri izidu 27:26 tudi prvič povedli.

V izdihljajih tekme so Slovenci znova prišli do prednosti dveh golov, a so bile zadnje minute še naprej precej napete in izenačene, Slovenci so iskali dva gola prednosti. To je minuto pred koncem uspelo Stašu Slatineku Jovičiču, a Švicarji so še imeli zadnji napad in zadeli, tako da so o napredovanju odločale sedemmetrovke.

Bombač je bil z 11 goli najboljši strelec tekme, po šest sta jih dodala Slatinek Jovičič in Blaž Janc. Z desetimi obrambami se je izkazal tudi vratar Lesjak. Pri Švicarjih je sedem golov dosegel Manuel Zehnder.

