Zahtevna skupina za Slovenke v Skandinaviji

Ljubljana – Na Dunaju so opravili žreb skupin za evropsko prvenstvo v ženskem rokometu, ki ga bosta med 3. in 20. decembrom skupaj gostili Danska in Norveška. Slovenska ženska reprezentanca bo v prvem delu igrala v skupini A v Herningu.



Ob gostiteljicah Dankah bodo tekmice naših rokometašic še Črnogorke in Francozinje. V drugi del tekmovanja, ki bo v Herningu in Stavangerju, se bodo uvrstile po tri najboljše izbrane vrste iz vseh štirih skupin. Zaključni del za kolajne pa bo v Oslu, kjer bodo ob polfinalnih dvobojih tudi tekme za prvo, tretje in peto mesto.



V skupini B v Fredrikshavnu se bodo med seboj pomerile Rusija, Švedska, Španija in Češka, v skupini C bodo igrale Nizozemska, Madžarska, Srbija in Hrvaška, v skupini D, ki jo bo prav tako gostil Trondheim, pa Romunija, Norveška, Nemčija in Poljska.



Slovenska ženska reprezentanca je doslej šestkrat nastopila na prvenstvu stare celine. Največji uspeh so naše igralke dosegle leta 2004 na Madžarskem, kjer so zasedle deveto mesto. Dve leti pred tem so ob svojem krstnem nastopu na tem tekmovanju na Danskem pristale na desetem mestu. V Franciji 2018 so bile trinajste, na Švedskem 2016 so prvenstvo končale na 14. mestu, na Švedskem 2006 ter na Danskem in Norveškem 2010 pa so zasedle zadnje, 16. mesto.