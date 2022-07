Zahtevni skupini za Celjane in krimovke

Današnji žreb skupin EHF lige prvakov je rokometašem Celja Pivovarne Laško prinesel zahtevne ovire. Tekmice so dobile tudi igralke Krima Mercatorja v ligi prvakinj.

Celjani bodo v skupini B skupaj z norveškim Elverumom prežali na morebitna presenečenja proti Picku Szegedu iz Madžarske, Barceloni iz Španije, Kielcam iz Poljske, Nantesu iz Francije, Kielu iz Nemčije in Aalborgu iz Danske. »Na žreb ne moreš vplivati, vseeno pa imaš lahko svoje želje. Tokrat je bil izjemno zahteven, gre za same vrhunske zasedbe, kar pa mora biti samo še dodaten motiv tako za nas kot tudi za gledalce. Želimo se predstaviti v čim lepši luči proti vsem. Realno bo težko, vendar pa se ne predajamo vnaprej in verjamemo v kakšno presenečenje,"« je za uradno spletno klubsko stran kluba ocenil kapetan pivovarjev Aleks Vlah.

Zahtevno delo tudi za Ljubljančanke

Krimovke čaka že 28. zaporedna sezona med evropsko elito. Žreb jim je namenil igranje v skupini A z danskim Odensejem, norveškim Vipersom, ki brani naslov evropskih prvakinj, nemškim Bietigheimom, francoskim Brestom, madžarskim FTC, češkim Banikom in romunsko Bukarešto.

»Dobili smo zahtevno skupino, saj bodo naše tekmice med drugimi aktualne evropske prvakinje. Kakovostni so tudi drugi klubi, ki iz sezone v sezono napredujejo in se krepijo. Za nas je najpomembnejše, da se dobro pripravimo na vse tekme. V skupinskem delu lige prvakinj bomo gradili igro, s katero se želimo s tekmicami kosati v četrtfinalu,« je žreb pospremil Dragan Adžić, trener Krima Mercatorja.