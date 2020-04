Zarabec prvak, Zagreb prvič brez naslova

Ljubljana

Miha Zarabec je s Slovenijo na EP osvojil četrto mesto. FOTO: Reuters

Vujovićevi brez lovorike

- Tako kot v Sloveniji, kjer je 24. naslov prvaka osvojilo Celje Pivovarna Laško, sta se zaradi pandemije koronavirusa končali tudi rokometni prvenstvi v Nemčiji in na sosednjem Hrvaškem.Slovenski reprezentantje s Kielom postal prvak nemške bundeslige, saj so imele »zebre« dve točki prednosti pred Flensburgom in so odigrale tekmo manj. »Zaro« je tako prvič nemški prvak, veliki Kiel pa po dolgih petih letih. Nastopil naj bi tudi na sklepnem turnirju lige prvakov konec decembra v Kölnu, saj naj bi tam po zadnjih informacijah igrale najbolj uspešne ekipe rednega dela LP: Kiel, Barcelona, PSG in Veszprem; čeprav še ni povsem jasno, ali bodo izvedli tudi tekme osmine finala (Celje bi se moralo meriti s Kielcami) in četrtfinala.»Vse se je poklopilo. Pred sezono si nisem mislil, da se bo razpletlo na tak način, ampak sem vseeno zelo ponosen na ta naslov. Zaslužili smo si ga,« je povedal Zarabec, ki je že dva tedna doma v Trebnjem. Kielu je tako težko pričakovani naslov prinesel novi trener. V naslednji sezoni bo moštvo s severa Nemčije okrepil morda največji zvezdnik evropskega rokometata čas član Pariza.Pri južnih sosedih je Zagreb, serijski prvak vse od osamosvojitve Hrvaške, ostal brez naslova. Vodstvo HRS se je namreč odločilo za izničenje sezone. Tako nihče ne bo prvak in nihče ne bo izpadel. Pri »levih« je trener bivši slovenski selektor, barve kluba zastopajo slovenski rokometašiinse je že preselil v Švico.