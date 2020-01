FOTO:Zarabec: Razočarali smo sebe in navijače

Stockholm

- Slovenski selektorni mogel skriti velikega razočaranja po porazu s Španijo, vendar še vedno verjame v srečen konec evropskega prvenstva. Igralci so bili potolčeni, vedo, da so zamudili veliko priložnost. A imajo popravni izpit, jutri ob 18.30 jih čaka tekma z Norveško za bron.»Če prejmeš 20 golov v prvem polčasu, boš težko dobil to tekmo. Proti Švedski jih nismo toliko v vsej tekmi. To je težko loviti. Storili smo ogromno tehničnih napak in tekmecem dovolili lahke zadetke. Jutri bomo dali vse od sebe, da dobimo bron. Že smo pokazali, da se lahko dvignemo, ko smo po težkem porazu z Madžarsko premagali Portugalce. Glave gor.«»V tem trenutku niti malo ne razmišljam o bronu, ker smo si želeli več. Sposobni smo bili doseči več. Odigrali smo slabo tekmo. Zdaj se bomo pogovorili, si povedali stvari. Razočaranje je ogromno. Moč za Norvežane ne bi smela biti vprašljiva, oni so igrali dva podaljška. A zase ne morem reči, če bom igral. Dobil sem udarec v koleno. Proti koncu tekme sem zelo šepal. Nisem prepričan, če bo šlo. Žan (reprezentančni maser) bo moral narediti čudež. Do tekme se moramo sestaviti, ampak takšnih priložnosti, kot smo jo danes zapravili, ni veliko v življenju. Ali je bila kriva psihologija ali taktika? Zame psihologija, če bi izpolnili to, kar smo se dogovorili, bi tekmo dobili. Izgubili smo ogromno žog, kar je bil samomor, saj Španci živijo od protinapadov.«»Razočaranje je veliko. Težko je kaj pametnega povedati po takšni tekmi. Začeli smo super, dobra obramba, zadetki iz kontre. Potem se je naša obramba povsem razpadla. Oni so zadevali 6 na 6 brez kakršnih koli problemov. Izgubljali smo žoge. V drugem polčasu smo odigrali boljše, a ne dovolj dobro. Ostajam pozitiven, čestitam fantom za borbo. Verjeli smo do konca, da lahko tekmo obrnemo. Vsak je dal zadnji atom moči. Drugi polčas je lahko dobra popotnica za Norvežane. Jutri ni kar ena tekma, jutri je tekma za medaljo. Če bi nam nekdo pred EP ponudil tekmo za tretje mesto, bi jo z veseljem vzeli. Sigurno smo si želelo zlato, vendar bi z zmago v tekmi za tretje mesto naredili ogromno za slovenski rokomet.«»Z vrnitvijo v igro smo pokazali zgolj to, da nismo pozabili rokometa. V celoti pa smo bili slabi. Zakaj smo izgubili, vemo, storili smo preveč napak. Razočarali smo sebe in naše navijače. Bron? Prepričan sem, da nam pomeni več kot Norvežanom. Tudi oni so zelo poklapani. Medalja je medalja in mi jo hočemo imeti okrog vratov.«Nismo igrali tako, kot smo hoteli. To je bilo zame zelo frustrirajoče. Želeli smo se vrniti, ampak roko na srce, oni so imeli nadzor nad tekmo. V zadnjih minutah smo začutili, da nam lahko uspe, bili smo v naletu, toda še vedno smo delali preveč napak. Škoda, ker nismo dobili žoge za zadnji napad. Kako dvigniti fante, me sprašujete? Pa saj igramo za medaljo. To mora biti zadosten motiv. Govoril bom z igralci. Slovenske mentalitete še ne poznam dobro. Resnično upam, da bodo v ponos dresu, ki ga nosijo. Gremo na 100 odstotkov. Zdravniška služba bo morala narediti veliko čudežev. Nismo mrtvi, smo pa blizu. Jutri je nov dan, nova priložnost.«