Zaradi okužbe odpovedana tekma Trima

Trebnje

Uroš Zorman še ne pozna poraza na trebanjski klopi. FOTO: Jure Eržen

V karanteni tudi Pick Szeged

- Jutri ob 20.45 bi morala biti v novomeški dvorani Leona Štuklja prva tekma zadnjega kroga kvalifikacij za evropsko ligo med rokometaši Trima in Balatonfüreda, vendar je zaradi okužbe v taboru madžarske ekipe odpovedana.Evropska rokometna zveza (EHF) se je odločila, da bo o udeležencu skupinskega dela odločila samo ena tekma, ki naj bi bila odigrana prihodnji torek, 29. septembra, v Sloveniji. Rokometaše Balatonfüreda sicer čaka 14-dnevna karantena, razen v primeru, da bo imela v razmaku 48 ur dva negativna testa, je sporočil trebanjski prvoligaš. Zato utegne priti do nove odpovedi. Kaj bo v tem primeru, še ni znano. Tekma v Novem mestu bi bila sicer odigrana brez prisotnosti gledalcev.Trimo z novim trenerjemje sicer odlično začel sezono, v ligi NLB je še neporažen, v soboto je zmagal v Ribnici, v kvalifikacijah za evropsko ligo pa je izločil portugalski Belenenses. Pred dnevi je njegove vrste okrepil reprezentantNa Madžarskem je število okužb močno naraslo in prizadelo tudi načrte Pick Szegeda, pri katerem so bili okuženi trije Slovenci,in. Zato je bila preložena tekma s Paris SG v ligi prvakov.