FOTO:Zbor na Kodeljevem prvi korak k normalnosti

Rokometna reprezentanca bo imela jutri skupni trening.



V izbrano vrsto se vrača krožni napadalec Matej Gaber.



Prvi izziv bo jeseni v kvalifikacijah za EP 2022.

Matej Gaber bo po skoraj letu dni spet oblekel reprezentančni dres. FOTO: Jure Eržen

Gaber nazaj po skoraj letu

Fantje kot prvi dan priprav

Ljubomir Vranješ bo po dolgem času spet vodil trening Slovencev. FOTO: Tadej Regent

Fantje veseli igric z žogo

120

nastopov za reprezentanco je doslej zbral Matej Gaber in dosegel 166 golov

Uroš Mohorič je že vrsto let direktor reprezentance. FOTO: Jože Suhadolnik

- Najboljši slovenski rokometaši bi morali imeti v teh dneh vrhunec sezone, v prvenstvu bi se za konec morala pomeriti prva in druga ekipa lige NLB, prihajajoči konec tedna bi bil na sporedu sklepni turnir lige prvakov v Kölnu. A pandemija novega koronavirusa je zamrznila tekmovanja, zato je že novica, da se bo moška reprezentanca v torek zbrala na skupnem treningu na Kodeljevem, nekakšna luč na koncu predora.Selektore na jutrišnji trening povabil igralce, ki so v Sloveniji in so nared za vadbo. Na seznamu soinSeveda vsi, ki bi jih Vranješ in pomočnikrada videla in pozdravila, ne bodo mogli priti, ker imajo druge opravke.se je, denimo, preselil iz Veszprema v Szeged,ureja stvari okrog prihoda v Nemčijo. Med povabljenimi tokrat spet ni kapetana(včeraj je dopolnil 36 let) niti, nazadnje se je moral opravičiti, ki ostaja na Madžarskem.Eno ime pa izstopa: v izbrano vrsto se vrača, ki je izpustil evropsko prvenstvo na Švedskem, kjer ga je slovenska obramba močno pogrešala. Krožni napadalec je doslej zbral 120 reprezentančnih nastopov. Nazadnje je za Slovenijo igral lani junija v kvalifikacijah za EP.Reprezentanca sicer še nekaj časa ne bo imela resnega izziva, junijske kvalifikacije za SP s Srbijo so odpovedane, Slovenci so se neposredno uvrstili na januarski mundial v Egiptu. Še pred tem se bodo jeseni začele kvalifikacije za EP (Madžarska, Slovaška), žreb skupin bo 16. junija na Dunaju. Marca prihodnje leto bo v Berlinu olimpijski kvalifikacijski turnir, če bodo Slovenci uspešni, bodo poleti igrali na OI v Tokiu, kar je glavni cilj.Na Kodeljevem, kamor se s Slovanom vrača prvoligaški rokomet, se bo z žogo spet začel spoznavati, najboljše desno krilo zadnjega eura. »Pobude RZS sem bil izjemno vesel. Večkrat smo s fanti že poudarili, da nismo zgolj ekipa, pač pa prava družina. Epidemija je resda ohromila dogajanje v športu, a prepričan sem, da se bomo vrnili še močnejši in boljši. V torek bomo naredili prvi korak k izzivom v bližnji prihodnosti,« se treninga veseli Janc, ki je končal zgodbo v Kielcah in se bo poleti preselil v Barcelono, s katero bo tako kot kapetan Dolenec igral na decembrskem zaključnem turnirju lige prvakov.Direktor reprezentancese prav tako veseli snidenja v hramu ljubljanskega rokometa nasproti Fakultete za šport. Čeprav se zaveda, da kakšne posebne praktične koristi zbor ne bo imel. Simbolično pač.»Gre bolj za to, da se dobimo in imamo sestanek o tem, kaj nas čaka v prihodnje. Vsebinsko bi težko kaj resnega naredili, tudi če bi imeli ves teden. Moramo se zavedati, da so igralci zdaj v stanju, v kakršnem so prvi dan priprav za novo sezono. Daleč od tekmovalne in vrhunske telesne forme. Ker je termin zunaj tedna EHF, smo morali dobiti soglasja vseh klubov, iz katerih prihajajo reprezentanti, klubi pa dajo soglasje le v primeru, če ne gre za preveč zahtevno akcijo, da ne bi prišlo do poškodb.«»Fantje bodo veseli, ker se bodo lahko spet šli igrice z žogo, kontakta pa ne sme biti. Moramo se držati navodil, slačilnic ne smemo uporabljati, ker je omejitev 10 kvadratnih metrov na osebo. V dvorani je lahko naenkrat največ 50 ljudi, zato bomo verjetno morali novinarje vanjo spuščati v ločenih skupinah ali pa kar pred dvorano naredili provizorično mešano cono,« je pojasnil Mohorič.Povedal je še, da bo selektor Vranješ v Slovenijo prišel danes zvečer, na Švedsko pa se bo vrnil že v sredo. »Zamisel, da se dobimo, smo na RZS sprejeli skupaj z njim. Naredili bomo načrte za naslednjo sezono, ki bo zelo zahtevna. Predvsem si želimo dati signal, da se življenje počasi vrača v ustaljene tirnice,« še dodaja Mohorič.