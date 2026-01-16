Zdesetkani? Ne bomo jokali, sem nisem prišel za en teden

Napačna je bila predstava, da je Borut Mačkovšek dremal na domačem kavču, ko ga je predramil klic Uroša Zormana. Eden najbolj izkušenih slovenskih rokometašev je bil v športni trgovini, ko je izpolnil obljubo selektorju in okrepil zdesetkano reprezentanco tik pred začetkom 17. evropskega prvenstva.

Kaj je pred začetkom novega izziva povedal 33-letni Izolan? Je pričakoval klic? »Iskreno, nisem. Ker dogovor je bil, da ne pridem. Kaj hočemo, višja sila. Obljuba dela dolg in zložil sem kovčke.« O stanju v reprezentanci: »Ni se zgodilo prvič, da smo imeli težave s poškodbami, pa smo vseeno naredili dober rezultat. Verjamem, da smo v naši skupini najbolj kakovostna ekipa. Težko bo, a moramo verjeti vase. Če bomo verjeli, lahko premagamo vsakega.« To in še veliko več od našega orjaka ...