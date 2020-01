Združeni v ljubezni do Slovenije

Zorman omrežil Poljakinjo

Takšen avto po Magdeburgu vozi Cori An. FOTO: Osebni arhiv

Bo treba še na Triglav

Małgosia Młynik (levo) in Corinna Anton sta si vzeli dopusti, da lahko na Švedskem bodrita Slovence. FOTO: Osebni arhiv

V dvorani Scandinavium imajo slovenski navijači podporo blizu 100 rojakov in še dveh posebnih navijačic, ki ne znata prav dobro slovensko, a nista zato prav nič manj strastni.prihaja iz Nemčije,iz Poljske. Obe druži ljubezen do Slovenije.»Leta 2004 sem bila prvič v Sloveniji in si ogledala evropsko prvenstvo. Takrat sem še navijala za Nemčijo, ki je postala prvak, ampak hitro sem vzljubila Slovenijo. Od takrat redno spremljam slovensko reprezentanco, obožujem njen slog igre. Velika prelomnica je bila, ko je leta 2004 v Magdeburg prišel igrat. Pri nas je bil potem tudiin zdaj imamo. V bundesligi spremljam vse Slovence,« je pojasnila Corinna, vsem znana kot Cori An.Od naših reprezentantov pričakuje, da se bodo borili za najvišja mesta. »Za zlato se bo težko izšlo, realno je pričakovati, da bodo šli v Stockholm in igrali za peto mesto, potihem pa upam, da se bo ponovilo leto 2017, ko je Slovenija v Franciji osvojila bron. To je bilo nepozabno,« je povedala Cori in na vprašanje, za koga bi navijala, če bi se v finalu srečala Nemčija in Slovenija, brez pomisleka izstrelila: »Za Slovence!« In kaj bi storila, če bi bila Slovenija zlata? »Ves dan bi se z avtomobilom, na katerem imam slike Bezjaka, Natka in, vozila po Magdeburgu, trobila in skozi okno vihrala s slovensko zastavo.«Tudi Małgosijino srce močno bije za Slovenijo. Vse skupaj se je začelo v Madridu ... »Bila sem v Španiji in si ogledala tekmo tekmo tamkajšnje lige. Takrat sem bila še v srednji šoli in igrala odbojko kot organizatorica igre. Takoj mi je v oči padelin prijateljicam sem rekla, kdo neki je ta tip. Ali ni brilijanten? Zdelo se mi je, kot da gledam umetnika na delu. Zelo inteligenten in spreten igralec je bil. Ko sem se vrnila na Poljsko, sem začela spremljati njegove tekme za Slovenijo in Ciudad Real. Niti ene nisem želela izpustiti,« je zdajšnji pomočnik slovenskega selektorja omrežil mlado Poljakinjo, ki so se ji izpolnile sanje, ko je Zorman leta 2010 podpisal za Kielce.»Kar zjokala sem se od sreče, takrat sem začela brati o Sloveniji, jo obiskovala, se naučila Zdravljico (na pamet zna vseh sedem kiic; op. p), spoznavala prve slovenske besede. Ko je Poljska organizirala evropsko prvenstvo leta 2004, sem raje kot v Krakov, kjer je igrala Poljska, šla v Wroclaw in navijala za Slovenijo. Tam sem srečala veliko slovenskih navijačev, ki so zdaj moji prijatelji. Kadar je le mogoče, pridem v Slovenijo, to je moj drugi dom,« je naša dežela očarala Malgosio, ki zdaj ne more več gledati Zormana na igrišču, vendar si je našla nova junaka.Navijam za, ki je bil tudi pri nas v Kielcah. Je moj prijatelj. Malo je tako dobrih ljudi, kot je on. Čudovit igralec, čudovit človek. Z vsem srcem pa navijam tudi za. Po mojem mnenju je najboljše levo krilo na svetu, ima odličen strel in je zelo požrtvovalen v obrambi,« je povedala Malgosia, ki je zaradi Slovenije postala velika prijateljica s Cori An.Slednja ima eno prednost, splezala je že na Triglav ... »Saj bom šla tudi jaz, enkrat jeseni. Vsak pravi Slovenec mora enkrat na Triglav, ni tako?«