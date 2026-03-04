Srčne Slovenke pokazale mišice Nemkam

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v Celju doživela prvi poraz v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu, toda zlasti v prvem polčasu ob podpori glasnih navijačev v celjski dvorani Golovec (1800) zelo namučila favoritinje iz Nemčije. Bilo je 23:30. Ob polčasu 15:16. Reprezentanci se bosta še enkrat srečali v nedeljo ob 15.30 v Heidelbergu. Uvrstitev ekipe Dragana Adžića na euro 2026 ni pod vprašajem.

Slovenija – Nemčija 23:30 (15:16) Dvorana Golovec, gledalcev 1800, sodnika: Manea, Iliescu (oba Romunija).

Slovenija: Vojnović, Đajić, Jurič, Novak, E. Abina 1, A. Abina 3, Stanko 7 (2), Hrvatin 1, Fegic 4 (3), Ljepoja 5, Bajc 1, Kogovšek, Barukčić, Čopi, Puncer, Markovič 1.

Nemčija: Wachter, Filter, Grijseels 1, Njinkeu 1, Engel 3, Antl 3, Steffen, Kühne 3, Vogel 7 (1), Lott, Döll 6 (3), Behrend 3, Hauf, Huhnstock, Bleckmann, Leuchter 3.

Sedemmetrovke: Slovenija 6 (5), Nemčija 4 (4).

Izključitve: Slovenija 6, Nemčija 12.

Kapetanka Tjaša Stanko je bila s sedmimi goli najuspešnejša v slovenski vrsti, Nataša Ljepoja jih je dodala pet. Pri Nemkah je sedem zadetkov vpisala Emily Vogel, šest pa Antje Döll.

Adžić na tokratni reprezentančni akciji ne more računati na poškodovani Laro Bukovec in Nino Zulić, ki ima težave s kolenom. Slovenke so v dosedanjem poteku kvalifikacij prepričljivo premagale Belgijo (29:22) in Severno Makedonijo (28:20) in si praktično že zagotovile vrnitev na veliko tekmovanje, potem ko so izpustile lansko SP.

Dragan Adžić dobro vodi reprezentanco. FOTO: Kiril Kudryavtsev /AFP

Zaključni turnir EP bo med 3. in 20. decembrom letos gostilo pet držav – Češka, Poljska, Romunija, Slovaška in Turčija. Neposredno se bosta nanj uvrstili dve najboljši reprezentanci iz vsake kvalifikacijske skupine, dodatno pa še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh šestih kvalifikacijskih skupin. Ni dvoma, da bodo Slovenke druge. Aprila bodo gostovale v Belgiji in pričakale Makedonke.