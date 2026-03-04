  • Delo mediji d.o.o.
Rokomet

Srčne Slovenke pokazale mišice Nemkam

Ženska rokometna reprezentanca je v Celju doživela prvi poraz v kvalifikacijah za EP, toda zlasti v prvem polčasu namučila favoritinje. V nedeljo revanša.
Tjaša Stanko je bila zelo razpoložena. FOTO: Kiril Kudryavtsev/AFP
Galerija
Tjaša Stanko je bila zelo razpoložena. FOTO: Kiril Kudryavtsev/AFP
Peter Zalokar
4. 3. 2026 | 19:38
4. 3. 2026 | 20:02
3:02
A+A-

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v Celju doživela prvi poraz v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu, toda zlasti v prvem polčasu ob podpori glasnih navijačev v celjski dvorani Golovec (1800) zelo namučila favoritinje iz Nemčije. Bilo je 23:30. Ob polčasu 15:16. Reprezentanci se bosta še enkrat srečali v nedeljo ob 15.30 v Heidelbergu. Uvrstitev ekipe Dragana Adžića na euro 2026 ni pod vprašajem.

image_alt
Država se mora zavedati, kdo ustvarja reprezentante

Slovenija – Nemčija 23:30 (15:16)

Dvorana Golovec, gledalcev 1800, sodnika: Manea, Iliescu (oba Romunija).
Slovenija: Vojnović, Đajić, Jurič, Novak, E. Abina 1, A. Abina 3, Stanko 7 (2), Hrvatin 1, Fegic 4 (3), Ljepoja 5, Bajc 1, Kogovšek, Barukčić, Čopi, Puncer, Markovič 1.
Nemčija: Wachter, Filter, Grijseels 1, Njinkeu 1, Engel 3, Antl 3, Steffen, Kühne 3, Vogel 7 (1), Lott, Döll 6 (3), Behrend 3, Hauf, Huhnstock, Bleckmann, Leuchter 3.
Sedemmetrovke: Slovenija 6 (5), Nemčija 4 (4).
Izključitve: Slovenija 6, Nemčija 12.

Kapetanka Tjaša Stanko je bila s sedmimi goli najuspešnejša v slovenski vrsti, Nataša Ljepoja jih je dodala pet. Pri Nemkah je sedem zadetkov vpisala Emily Vogel, šest pa Antje Döll.

Adžić na tokratni reprezentančni akciji ne more računati na poškodovani Laro Bukovec in Nino Zulić, ki ima težave s kolenom. Slovenke so v dosedanjem poteku kvalifikacij prepričljivo premagale Belgijo (29:22) in Severno Makedonijo (28:20) in si praktično že zagotovile vrnitev na veliko tekmovanje, potem ko so izpustile lansko SP.

image_alt
Slovenke so si na široko odprle vrata do EP

Dragan Adžić dobro vodi reprezentanco. FOTO: Kiril Kudryavtsev /AFP
Dragan Adžić dobro vodi reprezentanco. FOTO: Kiril Kudryavtsev /AFP

Zaključni turnir EP bo med 3. in 20. decembrom letos gostilo pet držav – Češka, Poljska, Romunija, Slovaška in Turčija. Neposredno se bosta nanj uvrstili dve najboljši reprezentanci iz vsake kvalifikacijske skupine, dodatno pa še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh šestih kvalifikacijskih skupin. Ni dvoma, da bodo Slovenke druge. Aprila bodo gostovale v Belgiji in pričakale Makedonke.

image_alt
Uspešen štart Slovenk, v Kopru padle Belgijke, prva zadetka za dve igralki

 

Šport  |  Rokomet
RK Krim in reprezentanca

Država se mora zavedati, kdo ustvarja reprezentante

Direktorica Krima Deja Ivanović je nezadovoljna s sezono, a ni vse tako črno. Klub daje devet reprezentantk, ki jih čakata tekmi z Nemčijo, prva danes v Celju.
Peter Zalokar 4. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Kvalifikacije za EP

Slovenke so si na široko odprle vrata do EP

Naša ženska rokometna reprezentanca je v kvalifikacijah slavila pomembno zmago v Bitoli.
19. 10. 2025 | 20:21
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Kvalifikacije za EP

Uspešen štart Slovenk, v Kopru padle Belgijke, prva zadetka za dve igralki

Slovenske rokometašice so bile na prvi tekmi kvalifikacij za EP veliko boljše od gostij iz Belgije, v nedeljo jih čaka precej težji izziv v Bitoli.
Peter Zalokar 15. 10. 2025 | 19:25
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

V živo:      V živo: Washington trdi, da so preprečili poskus atentata Irana na Trumpa

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
4. 3. 2026 | 06:08
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Schlierenzauer že dolgo proučuje Domna, pri tem je opazil zanimivo podrobnost

Domen Prevc z rekordnim poletom na Kulmu navdušil tudi tuje poznavalce tega športa. Slovenski šampion se je v zraku počutil kakor pilot in letalo hkrati.
Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 18:47
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Spolni napad

Desetletna deklica se je komaj izvila iz neznančevega prijema

Državljan Severne Makedonije se je sredi dneva na ulici spravil nad desetletno deklico.
Moni Černe 4. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Čakajo na pomoč

Slovenci v Dubaju v negotovosti, cena vozovnic za družino 13.000 evrov

»Ni nam problem čakati, samo da vedo za nas,« je sporočila bralka iz Dubaja. Informacij je zelo malo, ne vedo, koga je pomoč države dosegla.
3. 3. 2026 | 11:43
Preberite več
ženska rokometna reprezentancaslovenska ženska rokometna reprezentancadragan adžićRZSkvalifikacije za EPTjaša StankoAna AbinaMaja VojnovičCeljedvorana golovec

