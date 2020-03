Zlatorog zaklenjen, 24. zvezdica brez pravega leska?

Celje

Vse rokometne tekme so do nadaljnjega odpovedane.



Celjani bodo prvaki, če se sezona ne bo nadaljevala.



V četrtfinale lige prvakov bi se morali pomeriti s Kielcami.

Tujca obtičala v Sloveniji

Diogo Silva se ne more vrniti na Portugalsko. FOTO: Uroš Hočevar

Več časa za družino

Bodo celjski navijači v tej sezoni še napolnili Zlatorog? FOTO: Jure Eržen

21

tekem v ligi NLB so odigrali Celjani, zmagali so 20-krat in enkrat igrali neodločeno z Gorenjem.

- Mnogo vzponov in padcev je v prejšnjem desetletju doživel rokometni klub Celje Pivovarna Laško. Ko mu je končno uspelo zmagati v Zagrebu in se potem po šestih letih znova uvrstiti v osmino finala lige prvakov, pa mu je vrhunec sezone (začasno) preprečil izbruh koronavirusa. Namesto da bi se rokometaši vneto pripravljali na spopad s Kielcami, so se znašli v osami in negotovosti. Tudi njihov trener, ki upa, da bo more čim prej konec.Celje je edini slovenski športni kolektiv, ki se je uvrstil v izločilne boje elitnega evropskega tekmovanja. Ampak njegovo nadaljevanje je postavljeno pod vprašaj, saj je EHF vsa tekmovanja do nadaljnjega zamrznila. Celjani bi morali v soboto gostiti poljske prvake z, spektakla v razprodanem Zlatorogu ne bo, hram slovenskega rokometa se je spremenil v hišo duhov ...»Tega res nismo pričakovali, prepričani smo bili, da bomo vsaj to tekmo s Kielcami še odigrali, ampak virus se je tako hitro razširil, da to ni bilo mogoče. Po sredini zadnji tekmi v Krškem sem že imel slab občutek, da iz tega ne bo nič. Upali smo, da bomo lahko vsaj trenirali skupaj, vendar tudi to odpade. Še individualna vadba v fitnesu je prepovedana. Dvorana je zaklenjena,« je čez noč brez ekipe ostal Ocvirk, ki je fantom lahko razdelil le domače naloge.»Večinoma gre za delo v naravi, tek, vaje za moč, ampak saj veste, kako je to, športnik nikdar ne bo šel prek limita, če je sam,« naravo varovancev pozna Ocvirk, ki mu je najbolj žal za Hrvatain Portugalca, ki sta ostala ujeta v Sloveniji in ne smeta domov k svojim.»Vse je zamrlo. Verjamem, da se bodo stvari umirile, če se bomo vsi držali pravil, ostali doma in skrbeli za higieno. Potem bi se lahko tekmovanja nadaljevala. Vendar bo težko, če mesec ali dva nisi v procesu, kako boš potem na polno igral najpomembnejše tekme sezone. To je tudi nevarno za poškodbe,« razmišlja »Čvari«, ki je lani v svoji prvi sezoni na celjski klopi osvojil naslov državnega prvaka.Če bo sezone 2019/20 konec že marca, bo Celje spet, že 24., postalo prvak, saj je vodilno in edino neporaženo v ligi NLB, ne bo pa imelo priložnosti vrniti pokalne lovorike, ki mu jo je lani vzelo Gorenje. Da bi se sezona podaljšala v poletje, je težko verjetno, junij je namreč predviden za dve reprezentančni akciji, kvalifikacije za OI in SP.»Pravijo, da bomo prvaki, če ne bo končnice, ampak nismo si želeli na tak način osvojiti prvenstva. Naš načrt je bil, da bi sezono končali v slogu, brez poraza v ligi. Če nič drugega, bi lahko izpeljali vsaj pokalno tekmovanje (znanih je vseh osem četrtfinalistov; op. p.) in morda zadnje kolo rednega dela v ligi, da bi bila zgodba nekako zaokrožena in poštena do vseh. Za ligo prvakov pa smo še najbolj razočarani, videli smo se že, kako premagamo Kielce v polnem Zlatorogu, za to trenirali in živeli. A zdravje je pač na prvem mestu,« se je moral z okoliščinami sprijazniti Ocvirk, ki doma na Lahovni pri Celju vseeno ne ždi križem rok in se ne smili samemu sebi.Zdaj je več časa za družino, ženo Barbaro ter hčerki, starejša danes praznuje 17. rojstni dan, mlajša bo kmalu 12: »Doma smo, malo skačemo okrog hiše. Včeraj smo šli v hribe, prej sem s puncama igral košarko. Lahko se malce naredi red po hiši. Tudi kaj dobrega se najde v vsej tej tragediji, ki nas je doletela.«