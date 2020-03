Zmaga za slovo kot popotnica v svetlejšo prihodnost

Ljubljana

Krim Mercator se bo s tekmo proti Budućnosti poslovil od evropske sezone.



Pri Črnogorkah je najboljša strelka Jovanka Radićević (91 golov).



Prva tekma v Podgorici se je končala s 30:28 za gostiteljice.



Pri Ljubljančankah bo debitirala levoroka Tija Gomilar Zickero.

Uroš Bregar ne pomni, kdaj so njegove igralke storile toliko napak kot v Brestu. FOTO: Mavric Pivk

Zvezdniška zasedba

91

golov je v sezoni dosegla Jovanka Radičević iz Budućnosti in je prva strelka lige prvakinj. Najbolj učinkovita krimovka je Alja Varagić (55 golov, 8. mesto).

Brez druženja z navijači

Igralke Krima bodo za konec želele navijačem podariti zmago. FOTO: Mavric Pivk

- Zadnja evropska tekma je pred rokometašicami Krima Marcatorja. V soboto ob 19. uri bodo na Kodeljevem gostile morda najbolj atraktivnega tekmeca v glavnem delu lige prvakinj, nekdanjega prvaka Budućnost iz Podgorice, enega od kandidatov za nastop na sklepnem turnirju v Budimpešti.Krim še nima zmage v drugem delu sezone, nazadnje je visoko izgubil v Brestu (37:26). »Slabi smo bili. Ne bom iskal izgovora v utrujenosti zaradi dolge vožnje z avtobusom. Izgubili smo več kot 20 žog, kar je rekord, odkar sem jaz trener. V napadu smo bili slabi, tudi obramba ni blestela. Dobra stvar je, da smo vsaj prvih 15 prikazali sodoben in hiter rokomet, veliko smo tekli, potem pa nas je zmanjkalo,« se je tekme na francoski atlantski obali spomnil trener, čigar igralke so pred tem proti Valcei osvojile sploh prvo točko v domači dvorani.»Prvič, odkar pomnim, je Krim na tujem boljši kot doma. Z Valceo smo odigrali dobro tekmo, upam, da bomo proti Budućnosti še boljši,« si najboljšo predstavo prav ob koncu obeta Bregar.»Želimo popraviti vtis iz Bresta, kar pa ne bo lahko. Budućnost ima odlično ekipo, v zunanji liniji blestijoin naša, ki je proti Györu (v nedeljo je Budućnost doma izgubila s 27:28) odigrala najboljši polčas v karieri. Očitno je motivirana med iskanjem novega kluba. Raičevićeva se je sicer proti koncu tekme poškodovala in v tem vidim glavni razlog za poraz Budućnosti, saj organizacija napada sloni na njej. Kot imam informacije, naj bi bila proti nam že nared, bomo videli, če bo igrala, jo bomo nekako morali zaustaviti,« je razmišljal Bregar ter omenil tudi izvrstna krila () ter krožno napadalkoEkipi se odlično poznata, v tej sezoni sta se srečali že večkrat, nazadnje je pred mesecem dni v ligi prvakinj Budućnost doma zmagala s 30:28 (Radičević 10, Jauković in Lazović po 7; Varagić in Klemenčić po 6). Dobra kolega sta tudi Bregar in, zato skrivnosti ni. »Recept je enostaven. Popraviti moramo obrambo, na tem delamo te dni. Navijačem želimo pokazat, da znamo igrati vrhunski rokomet, če bo tako, bo tudi rezultat veliko boljši,« je dejal Bregar in ob tem s pogledom ošvrknilin: »Gotovo bosta v napadu veliko boljši kot v Franciji.«To je že 25. sezona Krima med elito. Večjih težav s sestavo ekipe Bregar nima, še naprej pogreša, namesto katere se je na igrišča vrnila. »Priložnost bo dobila mlada levičarka, ker ne bo nared,« je razkril 41-letni »Bregi«.Zaradi koronavirusa se igralke po zadnji tekmi ne bodo poslovile od navijačev z obhodom tribun, temveč bodo odšle naravnost v slačilnico. Zmaga pa bi bila najboljša popotnica v naslednjo sezono, v kateri bodo krimovke očitno imele večje ambicije, v klubu so že oznanili tri okrepitve (Francozinja, Brazilkain Slovenka) in gotovo bo še kakšna.Krim ima na računu 3 točke, eno več od zadnjega v skupini 2 Sävehofa, ki bo gostil Brest. Pred zadnjim kolom je jasno, kdo bo nastopil v četrtfinalu. Iz skupine 1 so to Metz, Rostov-Don, Esbjerg in CSM Bukarešta, iz skupine pa Györ, Brest, Budućnost in Valcea.