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Rokomet

Zorman in Adžić z zaupnico RZS; predsednik Rozman: Pričakujemo kolajno

Uroš Zorman in Dragan Adžić bosta še naprej vodila članski reprezentanci Slovenije, glavni cilj uvrstitev na OI 2028. Pred fanti SP v Nemčiji, pred dekleti EP.
Predsednik RZS Bor Rozman je z Draganom Adžićem in Urošem Zormanom podaljšal pogodbo. FOTO: P. Z.
Galerija
Predsednik RZS Bor Rozman je z Draganom Adžićem in Urošem Zormanom podaljšal pogodbo. FOTO: P. Z.
Peter Zalokar
22. 6. 2026 | 12:44
22. 6. 2026 | 13:30
3:28
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Saj ne, da bi bilo kaj dvoma, ampak zdaj je tudi uradno. Uroš Zorman in Dragan Adžić bosta vsaj še dve leti selektorja paradnih reprezentanc Rokometne zveze Slovenije, pogodbi sta podaljšala do konca olimpijskih iger v Los Angelesu leta 2028. Zormanove fante januarja čaka nastop na svetovnem prvenstvu v Nemčiji, Adžićeva dekleta decembra evropsko prvenstvo.

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Zorman je postal šef stroke leta 2022, ko je po neuspešnem EP nasledil Ljubomirja Vranješa. S Slovenci je osvojil 10. mesto na SP 2023, 6. mesto na EP 2024, se uvrstil na OI v Parizu, kjer se mu je za las izmuznila kolajna, 13. mesto na SP 2025 na Hrvaškem in 8. mesto na letošnjem EP v Skandinaviji. Januarja se bodo Slovenci v Nemčiji borili za mesta, ki prinašajo olimpijske kvalifikacije, še prej, letos novembra, bodo začeli kvalifikacije za EP 2028, ko bodo gostili BiH in gostovali pri Izraelu.

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Adžić je selektor od leta 2021. FOTO: P. Z.
Adžić je selektor od leta 2021. FOTO: P. Z.
 

Adžić je mesto selektorja ženske reprezentance prevzel od Uroša Bregarja aprila 2021. Pod njim so bile Slovenke 17. na SP 2021, osme na domačem EP 2022, 11. na SP 2023 in 10. na EP 2024, dosegle so tudi zgodovinsko uvrstitev na olimpijske igre. Letos bodo igrale na EP, v Romuniji (Oradea) bodo imele v skupini Madžarsko, Črno goro in Islandijo.  

Organizacija EP 2034

»Vesel sem, da je Celje dobilo povabilo v ligo prvakov. Dobra novica je tudi, da bo RZS prihodnje leto gostila kongres Evropske rokometne zveze, ob tem želimo v Ljubljani gostiti evropsko prvenstvo leta 2034, leta 2028 pa bomo imeli evropsko prvenstvo do 20 let. Kar zadeva rezultate na igrišču, želimo še nadgraditi olimpijska nastopa iz leta 2024, cilj je, da bi obe reprezentanci nastopili na OI 2028 v Los Angelesu. Ne skrivamo, da od fantov pričakujemo kolajno na velikem tekmovanju. Prva priložnost bo že januarja na SP. Pri dekletih pa je cilj stalno uvrščanje na velika tekmovanja,« je povedal predsednik RZS Bor Rozman, ki je nedavno dobil nov mandat. 

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Zorman je reprezentanco prevzel leta 2022. FOTO: P. Z.
Zorman je reprezentanco prevzel leta 2022. FOTO: P. Z.

Črnogorec Adžić je bil vesel, da mu RZS zaupa: »Vodenje Slovenije je privilegij, last in odgovornost. Ponosen sem na naše delo. Reprezentanca je doživela prenovo, osem nosilk igre se je poslovilo po OI, a smo se vrnili na evropski zemljevid. Na EP v Romuniji je cilj dodati še kakšno igralko z dodano vrednostjo. Gradimo naprej, cilj so kvalifikacije za OI 2028,« je povedal Adžić, ki bo prevzel Rapid iz Bukarešte.

Čestitke Celju

Zorman se veseli drugega dela olimpijskega cikla. »Takoj po nesrečnem porazu s Španijo v tekmi za bron na OI v Parizu je bil cilj jasen, želimo še enkrat na OI in narediti korak več. Dobili smo širino, prihodnost je svetla. Vesel sem, da bo Slovenija kandidirala za EP 2034. Načrtujemo stalno rast. Medalja? Da, ampak vemo, da je krog kandidatov zelo širok in da se mora marsikaj iziti. Naša prva priložnost je SP 2027. Pot bo trnova, ampak verjamemo v naše delo,« je povedal Zorman, sicer trener Slovana, in bil vesel, ker je Celje dobilo povabilo v ligo prvakov: »Slovenski klubi morajo biti prisotni v vseh evropskih tekmovanjih in tam igrati vidno vlogo.«

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