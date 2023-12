Zorman in njegovi borci začeli misijo: prva postaja Berlin, končna Pariz

V nadaljevanju preberite:

Na državni praznik so slovenski rokometaši začeli priprave na evropsko prvenstvo. Kot samostojna reprezentanca so doslej osvojili dve kolajni in trikrat nastopili na OI, v Nemčiji pa bodo potrebovali predvsem enotnost, s katero bodo morali nadomestiti odsotnost dveh zvezdnikov Barcelone.

Selektor Uroš Zorman je bil vsaj na videz zelo miren pred svojim drugim velikim tekmovanjem. Igralcem je dal dogovorjenih 15 minut, da so med ogrevanjem pokramljali s sedmo silo, ob 11. uri pa zapiskal in fante zbral na sredini igrišča. »Rad bi, da vsi ostanemo zdravi. Verjamem, da tisti, ki so bili prosti nekaj dni več, niso sedeli križemrok, ampak kaj naredili zase. Ne moremo začenjati iz ničle, ker nimamo časa,« je povedal Zorman, ki je opravil domačo nalogo in že analiziral tekmece.

