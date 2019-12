Zorman izbral 28 kandidatov za rokometno EP 2020

Ljubljana



Namesto odstavljenega Veselina Vujovića je kandidate za EP 2020 izbral pomočnik Urošš Zorman.



- Vodstvo Rokometne zveze Slovenije (RZS) še vedno ni obelodanilo imena novega selektorja moške reprezentance za nastop na evropskem prvenstvu na Švedskem, Norveškem in v Avstriji med 10. in 26. januarjem 2020. Imena 28 kandidatov za nastop je izbral, dosedanji pomočnik odstavljenega selektorjaV četrtek, 5. decembra, je potekel zadnji rok za prijavo 28 rokometašev, ki ga je od vseh reprezentanc, ki bodo nastopila na bližnjem EP, zahtevala Evropska rokometna zveza (EHF). Prvič v zgodovini bo na sklepnem turnirju stare celine nastopilo 24 izbranih vrst in bo na sporedu v treh državah.Slovenija bo v prvem delu tekmovanja nastopila v Göteborgu, v skupini F so še Švedska, Poljska in Švica. Po dve najboljši reprezentanci ekipi se bosta prebili v drugi del, ki bo v Malmöju.Na širšem slovenskem seznamu ni poškodovanega krožnega napadalca(Pick Szeged), manjkal bo tudi njegov kolega na tem položaju(Dunkerque).Na seznamu je zunanji igralec(Vardar Skopje), po dolgem času tudi(Aix),(Wisla Plock) in(Csurgo), krilni igralec(Meškov Brest), krožni napadalec(Wisla Plock) in vratar(Hannover).Edini pravi novinec na reprezentančnem seznamu je krožni napadalec CeljaPredsedstvo RZS je na seji, ki je bila 27. novembra, soglasno sklenilo, da prekine pogodbo s selektorjem moške članske reprezentance Vujovićem, ki je bil na klopi elitne slovenske moške selekcije od maja leta 2015. Vodstvo zveze bo njegovega naslednika izbrala do sredine tega meseca.V rokometnem zakulisju krožijo številna imena, Zorman, ki je sestavil slovenski seznam za EP 2020, pa naj ne bi bil v krogu najresnejših kandidatov za prvega moža slovenske elitne izbrane vrste.Na širšem seznamu kandidatov za EP 2020 so naslednji rokometaši:- vratarji:(Celje Pivovarna Laško), Urban Lesjak (Hannover),(Göppingen) in(Csurgo);- krilni igralci:(Kielce),(Veszprem),(Pick Szeged),(Celje Pivovarna Laško),(Gorenje),(Aix) in Simon Razgor (Meškov Brest);- zunanji igralci:(Veszprem),(oba Pick Szeged),(Silkeborg), Gregor Potočnik (Csurgo),(Kiel), Staš Skube (Vardar Skopje),(Nantes), Vid Kavtičnik (Aix),(Barcelona),(Celje Pivovarna Laško),(Hannover) in Žiga Mlakar (Wisla Plock);- krožni napadalci:, Kristjan Horžen (oba Celje Pivovarna Laško),(Veszprem) in Igor Žabić (Wisla).