Zorman ni (bil) edini slavljenec v slovenski reprezentanci

Potem ko je pomočnik selektorja Uroš Zorman 9. januarja še v Sloveniji praznoval rojstni dan, bodo v mehurčku svečke upihnili vsaj trije člani slovenske odprave v Egiptu. Prvi bo že tradicionalno Blaž Blagotinšek, ki bo v nedeljo dopolnil 27 let. Dva dni kasneje pa bosta slavljenca malce starejša, 41 let bo dopolnil reprezentančni zdravnik Sašo Djurić, točno desetletje starejši je generalni sekretar RZS Goran Cvijić.



Še dobro, da Slovenija v torek ne igra, na 19. januarja že dolgo ni zmagala, pove vraževerni Cvijo. Če bo 25. rojstni dan v Egiptu dočakal Rok Ovniček, bo to pomenilo, da bo Slovenija v boju za kolajne. Rojen je bil 29. januarja, finale bo 31.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: