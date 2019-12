FOTO:Zorman: Z Vujovićem so bile iskrice, a sem mu bil vedno lojalen

Ljubljana

Seznama 28 igralcev za EP ni več mogoče spreminjati.



Zorman zavrača, da je pripomogel k menjavi Vujovića.



Slovenija se bo 10. januarja v Göteborgu pomerila s Poljsko.

Staš Skube bi lahko okrepil reprezentanco. FOTO: Uroš Hočevar

Priprave 26. decembra

Kdaj pravi čas za Zormana?

Veselin Vujović ni več računal na Vida Kavtičnika, ki pa bo na voljo novemu selektorju. FOTO: EPA

11

dni je minilo od odločitve RZS, da Vujović ne bo vodil Slovenije na EP.

Načrta B ni bilo

Edini pravi novinec na seznamu je Kristjan Horžen. FOTO: Mavric Pivk

Vujoviću se lahko zahvalimo

Matic Suholežnik ne bo mogel igrati na EP, ker ga ni na seznamu 28 igralcev. FOTO: Roman Šipić

- Tudi po enajstih dneh Slovenija še nima šefa stroke! Ko se je predsedstvo Rokometne zveze Slovenije 26. novembra odločilo končati sodelovanje z, smo ugotavljali, da bo prva naloga novega selektorja moške reprezentance sestava preliminarnega seznama igralcev za evropsko prvenstvo. Motili smo se, razen, če bo to postal, ki je kot pomočnik selektorja prevzel odgovornost in na EHF poslal imena 28 kandidatov.Na seznamu, ki je moral priti na Dunaj v četrtek do poldneva in ga ni več mogoče spreminjati, ni, ki je iz zdravstvenih razlogov potrdil konec reprezentančne kariere in se bo posvetil samo igranju za Magdeburg,, ki bo moral na operacijo dlani, obetavnega, ki okreva po operaciji kolena, in, za katerega se je sumilo, da bi se lahko vrnil v izbrano vrsto, če že ne, ki tudi še brani.Igralci, kot so– večina jih je zaigrala v kvalifikacijah – so si obetali vsaj mesto na razširjenem seznamu, morda bi novi selektor hotel spoznati, ki ga je odkril evropski prvak Vardar, še zlasti, ker ni krožnega napadalca Gabra, morda vratarja...Zorman je tako hočeš-nočeš skrčil manevrski prostor novemu selektorju, verjetno svojemu nadrejenemu. »Zavedam se tega, ampak seznam je bilo treba oddati in odgovornost je bila na meni s pomočjo direktorja reprezentance. Če bo bodočemu selektorju manjkal kak igralec, bomo krivi vsi na zvezi,« se zaveda Zorman, tudi pomočnikv Kielcah.Na EHF je priromalo 24 seznamov, samo na slovenskem je rubrika »head coach« prazna. »Če je že prišlo do odločitve o menjavi selektorja, niti ni pomembno, ali dobimo novega danes, jutri ali drug teden. Veliko se ne bi spremenilo, razen seveda tega, da bi lahko sam določil 28 igralcev po svojem okusu, kar bi bilo seveda boljše. A priprave se bodo začele šele konec meseca in pred tem igralcev ne bo skupaj,« je dejal Zorman, eden od kandidatov za selektorja.Njegovo stališče je jasno, bil bi pripravljen zagristi v to kislo-sladko jabolko, ampak odločitev ni na njem, kaže, da zveza ni najbolj naklonjena tej rešitvi, ker naj bi bilo zanj prezgodaj, saj še ni samostojno vodil kluba. »Oni imajo svoj pogled na to in jaz ga spoštujem. Gotovo želijo najboljše slovenski reprezentanci. Ne mislim se siliti v ospredje, nikdar v karieri se nisem. Vsaka stvar ima svoj čas, za vsako ritko se najde kahlica. Moj čas bo gotovo prišel.«To bi se lahko zgodilo prej, kot bi si mislil ... »Nikoli v življenju ne veš, kaj je bolje, hitreje ali kasneje. V karieri sem imel vzpone in padce, tudi kakšen vlak sem zamudil, ko bi moral stopiti nanj. Tudi zdaj ne vem, kdaj bo pravi čas, je pa treba vedno nekje začeti in potem vidiš, ali si ali nisi. Dokler ne pokusiš, ne veš nič,« je vedno k najvišjim ciljem stremel Zorman, štirikratni zmagovalec lige prvakov.Nepisan dogovor je, da bi Zorman ostal pomočnik, ampak morda bo novi selektor želel izbrati svoj strokovni štab. Tudi Zorman je zavrnil službo v Vardarju, ker je hotel imeti svojega pomočnika. »Seveda ima vsak selektor pravico izbrati ožje sodelavce. Na to ne morem vplivati in tudi nočem,« se osnov profesionalizma dobro zaveda »Zut«.Očitno so dogodki okrog Vujovića RZS ujel nepripravljeno, če bi obstajal načrt B, bi že dobili novega selektorja. Tako pa ura še naprej tiktaka. Že 11 dni. Do prvenstva in prve tekme s Poljsko je še 34 dni. Čemu tako dolgo čakamo, da se z Leskoškove 9e pokadi beli dim?»Vse nas je ujelo nepripravljene. Plana B ni bilo, zdaj zveza išče optimalno rešitev in se noče prenagliti. Kar je bilo, je bilo, treba je stopiti skupaj, tudi igralci so že rekli, da Slovenija potrebuje vso podporo, tudi navijačev in novinarjev, da bo šlo vse skupaj v pravo smer,« k slogi poziva Zorman, ki se je s tem dotaknil pisma reprezentantov, v katerem so izrazili zgražanje nad nekaterimi zapisi v nekredibilnih medijih, češ da je bila reprezentanca podobna kvartopirskemu salonu na divjem zahodu.»To je neumnost. Vujović je veliko naredil za Slovenijo in reprezentanco, lahko se mu zahvalimo. Zdaj je treba gledati v prihodnost in ostati pozitiven,« noče vroče juhe pogrevati rekorder po številu reprezentančnih nastopov, ki se ni hotel izjasniti o smiselnosti Vujovićeve zamenjave: »Nisem pravi naslov za to. Bil sem njegov pomočnik in ostal sem mu lojalen ne glede na iskrice med nama še iz časov, ko sem igral. Žalijo me govorice, da sem ga od zadaj pomagal rušiti. To so zgodbice za lahko noč. Vedno sem ga spoštoval, četudi se v čem nisem strinjal. To veva oba. Menjava se je zgodila v kočljivem trenutku in zdaj je pred zvezo odgovorna in težka naloga. Verjamem, da se bo odločila prav.«Pogled naprej mu je ljubši. Je v 28 fantih, ki jih je dal na seznam, dovolj kakovosti, da uresničijo cilj in si priigrajo olimpijske kvalifikacije? »Če ne bi verjel, bi raje sedel doma. Seznam, kakršen je, je kar pričakovan. Na njem ni Gabra, kar je velik hendikep, ampak tudi brez njega se bo treba znajti,« je povedal Zorman in dodal, da z vodstvom RZS ni spregovoril niti besedice o novem selektorju, temi, ki že lep čas buri in razdvaja rokometno Slovenijo.Kot je povedal direktor Mohorič, bo naslednji teden verjetno znano, kdo bo fante popeljal na Švedsko.