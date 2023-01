Zorman zbudil reprezentanco, Pariz 2024 ni več utopija

V nadaljevanju preberite:

Slovenski rokometaši so na 28. svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem nastopili kot povabljenci. Niso se nanj uvrstili. Pred letom dni so bili na evropskem prvenstvu šestnajsti, izpadli so proti Črnogorcem. Spomladi so komaj rešili celo kožo v Italiji, jeseni so trpeli na Kosovu ... Zdaj so deseta reprezentanca na svetu.