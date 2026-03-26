Zorman zdaj ve, kaj ga čaka na poti do EP 2028

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo kvalifikacije za evropsko prvenstvo v Španiji, Švici in na Portugalskem 2028 igrala v skupini 5 skupaj s Češko, Bosno in Hercegovino ter Izraelom.

Kvalifikacije se bodo začele novembra letos, naslednja sklopa pa sta marca in maja prihodnje leto. Na prvenstvo, ki bo januarja 2028 v Madridu, Valencii, Lizboni in Zürichu, se bodo uvrstile po dve najboljši izbrani vrsti iz osmih kvalifikacijskih skupin ter štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance.

Na evropskem prvenstvu bo skupaj z gostitelji, ki so neposredno uvrščeni na tekmovanje, ter Dansko kot aktualno prvakinjo nastopilo 24 reprezentanc.

Reprezentanca Uroša Zormana je bila na žrebu v Lizboni v prvem kakovostnem razredu. V drugem bobnu je bila Češka, nato pa sta sledili BiH in Izrael. Pred začetkom kvalifikacij za EP 2028 Slovenijo maja letos čakata še odločilni tekmi v kvalifikacijah za SP 2027 proti Črni gori.