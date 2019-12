Zormana prepričala Vranješeva energija

Ljubljana

Danes bo znan seznam povabljenih igralcev na priprave.



Zorman in Vranješ sta imela včeraj dolg pogovor.



Šved je pomočnika navdušil z energijo in optimizmom.

Brez Staša Skubeta?

Uroš Mohorič je že skoraj deset let direktor reprezentance. FOTO: Jože Suhadoolnik/Delo

22

dni je ostalo do prve tekme Slovenije proti Poljski na EP

Nova elitna šola

Ljubomir Vranješ bo imel dva tedna za pripravo. FOTO: Reuters

- Po torkovem ustoličenju novega selektorja bo danes popoldne nov pomemben korak na poti k evropskemu prvenstvu v rokometu.ter pomočnikin direktor reprezentancebodo med 28 kandidati izbrali tiste, ki bodo čez teden dni začeli priprave v Zrečah.Ker je po 26. novembru in odstavitviSlovenija ostala brez prvega moža stroke, sta Zorman in Mohorič 6. decembra sama sestavila širši seznam kandidatov za januarsko EP. To niti ni bila pretežka naloga in tudi Vranješ je ob predstavitvi dejal, da ne pogreša nobenega imena.Malce presenetljivo na njem ni bilo, ki je bil pri Vujoviću dobro zapisan, tudi ne, ki je že prej sporočil, da ga ne bo, ker mora na operativni poseg na dlani. Krožni napadalci na voljo so takoin novinecBolj ali manj je jasno, da na Švedsko ne bo šel evropski prvak z Vardarjemki je za Delo povedal, da ima januarja drugačne načrte, saj ni pričakoval Vujovićeve zamenjave in je bil prepričan, da ga Črnogorec ne bo povabil.Skrčeni seznam naj bi vseboval 20, morda 21 imen, je povedal Mohorič, ki je zadovoljen z razpletom tritedenske sage z iskanjem selektorja. »Postavili smo si nekatere standarde, ki jih je že predstavil(predsednik RZS; op. p.), želeli smo strokovnjaka z mednarodnimi izkušnjami, ki je že nekaj osvojil in ima tako znanje kot karizmo. To smo z Vranješem dobili. Pogovarjali smo se z več kandidati, odločitev za Vranješa pa je bila sprejeta konec tedna in v torek je bila potrjena na predsedstvu,« je pojasnil Mohorič.Pričakuje, da bo sprememba v strokovnem štabu prinesla pozitivne učinke. »Vranješ in Vujović prihajata iz povsem različnih rokometni šol z drugačnimi pristopi in metodami dela. Veliko drugače bo. Vranješ goji rokometno igro, ki bi morala biti pisana na kožo našim igralcem, dobro jih pozna in ve, česa so sposobni. V teh kratkih pripravah jim bo znal prilagoditi sistem. Tudi značajsko je bližje reprezentantom, ki povečini igrajo v najboljših evropskih klubih in so vajeni sodobnih pristopov. Zanje ne bo velika sprememba, večja je bila prej, ko so iz klubov prihajali z povsem drug sistem,« je razmišljal Mohorič, ki ima že precej kilometrine, saj je prvi reprezentančni operativec že od leta 2010.»Priprave bodo razdeljene na prvi in drugi del, v prvem bodo nekateri igralci še odsotni, ker bodo še imeli klubske obveznosti. Ker bodo nekateri prišli utrujeni, drugi pa spočiti, bo potreben individualen pristop,« je še dejal Mohorič.Njegov soimenjak Zorman ni bil razočaran, ker še ni dočakal priložnosti, da bi vihtel dirigentsko palico. »Kje pa, saj sem vedel, da bo tako. Po vseh dogodkih je kmalu postalo jasno, da bo RZS izbrala tujca, vsi smo lahko zadovoljni, ker je to Vranješ. Danes zjutraj sva imela dolg pogovor, začutil sem veliko energije, pozitivnosti in optimizma. Najbolj pomembno je, da Vranješ verjame v ekipo,« je novi šef pustil odličen prvi vtis na Zormanu: »Verjamem v to zgodbo.«Reprezentanca se bo zbrala čez teden dni v Zrečah, prva treninga bo vodil Zorman, Vranješ bo odpotoval iz Göteborga v Ljubljano naslednje jutro ob 6. uri. »To bo nov vrhunski strokovnjak v moji karieri. Gotovo se lahko od njega marsikaj novega naučim,« se je z nadaljevanjem trenerskega vajeništva sprijaznil »Zut«, ki bo dan pred tekmo s Poljsko dopolnil 40 let. »Že v samem štartu sem se sprijaznil, da moj čas še ni prišel. Nobenega razočaranja, nova zgodba, novo poglavje. Veselim se.«