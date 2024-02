Zormanova četa kot 10. v Evropi med nosilkami, znane ure kvalifikacij za OI

Evropska rokometna zveza (EHF) je objavila novo jakostno lestvico moških reprezentanc, hkrati so znani natančni termini kvalifikacij za olimpijske igre v Parizu.

Svetovni prvaki iz Danske ostajajo na vrhu, močno so se jim približali Francozi, ki so jih premagali v finalu EP v Nemčiji. Na tretjem mestu je Švedska. Slovenija zaseda 10. mesto tik za Hrvaško. Najbolj so napredovali Ferski otoki, Grčija in Avstrija.

LESTVICA EHF

Na ranking so vplivali rezultati na zadnjih treh velikih tekmovanjih, EP 2022, SP 2023 in EP 2024. Slovenija je bila pred štirimi leti na Madžarskem 16. pod Ljubomirjem Vranješem, na SP na Poljskem 10. in na letošnjem euru v Nemčiji pod Urošem Zormanom šesta. Avstrija Aleša Pajoviča je napredovala z 20. na 13. mesto zavoljo osmega mesta v Nemčiji. Najbolj je nazadovala Poljska. Uvrstitve bodo podlaga za žreb kvalifikacij za EP 2026, ki bo letos spomladi. Slovenija bo med nosilkami, saj bodo branilka naslova Francija ter gostiteljice Danska, Švedska in Norveška uvrščene neposredno.

Dragan Adžić želi Slovenke popeljati v Pariz. FOTO: Jozo Čabraja/Kolektiff

Naslednje veliko tekmovanje, na katerem si lahko Slovenci še izboljšajo položaj, bodo olimpijske igre. Sredi marca bodo kvalifikacije, znani pa so tudi natančni termini tekem. Zormanova reprezentanca bo v Granollersu v četrtek, 14. marca, ob 21. uri igrala z Brazilijo, v petek, 15. marca, ob 21. uri s Španijo in v nedeljo, 17. marca, ob 15.15 z Bahrajnom. NA OI vodita dve mesti.

V kvalifikacijah bodo prvič igrale Slovenke. V Ulmu bodo borke Dragana Adžića v četrtek, 11. aprila, ob 17.45 igrale z Nemčijo. V soboto, 13. aprila, bo ob 16.45 tekmec Paragvaj, v nedeljo, 14. aprila, pa ob 16. uri Črna gora.

Za turnirja v Španiji in Nemčiji je tudi precejšnje zanimanje slovenskih navijačev, zato se reprezentancama obeta dobra podpora s tribun.