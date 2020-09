Zorman: Moramo postati zmagovalci in ostati lačni

Trebnje

Trimo bo Madžare gostil v novomeški dvorani Leona Štuklja.



Na tekmi bo lahko prisotnih 200 navijačev.



Uroš Zorman na trebanjski klopi še ni doživel poraza.

Čas za zasuk krivulje

Pred rokometaši Trima je največji izziv te jeseni. FOTO: P. Z.

- Ko je vse bolj ambiciozni rokometni klub Trimo 17. junija ob 37. obletnici igranja rokometa v Trebnjem za novega trenerja imenoval, je marsikdo dvignil obrv, češ da bi si štirikratni zmagovalec lige prvakov in rekorder po številu reprezentančnih nastopov lahko izbral višjo odskočno desko. A kaže, da zna Zut tudi z roba igrišča zadeti v polno ...Mesec dni je minilo od prve Trimove tekme v novi sezoni in Zorman na samostojni trenerski poti še ne pozna poraza. Tretja ekipa zadnje sezone v ligi NLB je najprej dvakrat premagala portugalski Belenenses v kvalifikacijah za novo evropsko ligo, v državnem prvenstvu ima po štirih tekmah prav toliko zmag in si s Celjem Pivovarno Laško deli prvo mesto.Najbolj odmevna je bila zmaga v Ribnici, nazadnje je v dolenjskem derbiju ugnal Krko. Pred njim pa je najbolj pomembna tekma letošnje jeseni. Danes ob 18.45 bo gostil madžarski Balatonfüred, z zmago bi si zagovovil nastop v skupinskem delu evropske lige, nekdanjem pokalu EHF.Tekma v novomeški dvorani Leona Štuklja bi morala biti že pred tednom, vendar je bila zaradi pozitivnega testa v madžarski ekipi odpovedana, namesto dveh tekem bo o potniku v skupino odločala zgolj ta v Novem mestu (telovadnica OŠ Trebnje ne ustreza zahtevam EHF), kjer bodo imeli domači rokometaši tudi podporo 200 navijačev, potem ko je NIJZ odobril prošnjo kluba.Priložnost je lepa, Balatonfüred, ki še vedno žaluje za pred kratkim umrlim legendarnim predsednikom BarnabasomBradanovitsem, ne sodi med velikane madžarskega rokometa, v zadnji prekinjeni sezoni je zasedel šesto mesto. Ta čas je osmi še brez zmage v treh tekmah. V moštvu je nekaj tujcev, denimo nekdanji krilni igralec Pick Szegeda, Španec, V Mariboru je pred leti za kratek čas igral desni zunanjiiz BiH, poškodovan je hrvaški krožni napadalec. Med igralci sicer ni bilo okuženih s covidom-19, test je bil pozitiven pri trenerju, ki ne bo mogel voditi ekipe, kar bo dodaten hendikep za goste.Na drugi strani Trimo poka od energije in samozavesti, že v prejšnji sezoni okrepljeni ekipi je dodal, pred kratkim je v Trebnje prišel izkušeni reprezentant. Pod Zormanovim vodstvom se odlično znajde organizator igre, zlati mladinski reprezentant z EP 2018 ...»Ne moremo se pritoževati, ampak hitro se lahko stvari zasučejo. Zato igralcem pravim, da je za nas vsaka naslednja tekma najbolj pomembna. Ta še toliko bolj, saj bi bila uvrstitev v EL zares velika stvar za trebanjski in tudi slovenski rokomet. Čas je, da začne zbirati točke in se premakne navzgor s tega neslavnega 14. mesta,« pravi Zorman, ki se nadeja zmage in bojev z uglednimi evropskimi tekmeci.»Madžari niso naivna ekipa, morda bodo zaradi te korone še bolj nabrušeni. Ampak mi moramo predvsem gledati nase, če bomo tako odločni in zbrani, kot smo bili v Ribnici, se nimamo česa bati. Moramo še okrepiti zmagovalno miselnost in ostati lačni uspeha. Čeprav je tekma v Novem mestu (tam Zorman živi; op. p.), verjamem, da bomo imeli prednost domačega igrišča, računamo na pomoč navijačev in želimo jih razveseliti.«