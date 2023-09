Zormanovi ranjeni levi v kletki Zlatoroga

Triintrideseta sezona v rokometnem prvenstvu z uvodnim derbijem med Celjem Pivovarno Laško in Trimom bi lahko bila ena najbolj zanimivih. Branilci naslova iz Celja bodo brez kapetana Aleksa Vlaha in Tilna Strmljana bolj ranljivi kot lani, precej klubov se je okrepilo in jim bodo skušali vzeti mero. Za začetek že Trebanjci z Urošem Zormanom, ki po razočaranju v kvalifikacijah za evropsko ligo hrepenijo po zadoščenju.

Celje, Gorenje, Trimo, Krka, Ribnica, Slovenj Gradec je bil vrstni red ob koncu zadnje sezone in to so ob Kopru in Slovanu praktično edini klubi, ki jim ni osnovni cilj obstanek v ligi NLB. Ta sezona je namreč specifična. Ker so se prvoligaši dogovorili, da se bo liga skrčila s 14 nazaj na 12 klubov, bodo na koncu izpadli kar štirje, iz 1. B lige pa napredovala dva.

Uroš Zorman si obeta zadoščenje po izpadu iz Evrope. FOTO: RK Trimo

Gorenje je sicer izgubilo vodjo napada Domna Tajnika, toda zadržalo jedro ekipe, z novim vodstvom po odhodu predsednika Janeza Gamsa bo želelo presenetiti Celjane, ob tem bo tudi nastopalo v evropski ligi. Vanjo se ni uspelo uvrstiti Trimu, ki je doživel boleč poraz proti Bragi in že tretjič zapored ostal brez evropske jeseni.

Razočaranje je bilo veliko tudi pri trenerju Zormanu, ki je po tekmi na Portugalskem ponudil odstop. Toda uprava kluba z glavnim financerjem Juretom Viščkom (Alva) ga ni sprejela in tako Zorman ostaja v sedlu. Šok terapija lahko trebanjskim levom prinese nov zagon, zato je danes v Zlatorogu, kjer bodo glasni tudi navijači iz Dolenjske, pričakovati zelo trd boj.

Žiga Mlakar je novi kapetan Celja. FOTO: Tadej Regent

Domači trener Alem Toskić je poleg Vlaha in Strmljana izgubil tudi Matica Suholežnika in Gala Marguča, prišlo je veliko novih igralcev, ki pa bodo potrebovali nekaj časa, da se sestavijo v homogeno celoto. To je bilo ne nazadnje vidno tudi na superpokalu v Ormožu, kjer so do zmage prišli šele v zadnji tretjini tekme zaradi daljše klopi. Za pivovarje bo to generalka pred sredino prvo tekmo v ligi prvakov pri Gudmeju.

Proti Jeruzalemu je bil najboljši igralec mladi Mitja Janc, od katerega pričakujejo, da bo opozoril nase tudi v Evropi. »Trimo je naš glavni konkurent za končno zmago v ligi. V tekmo gremo maksimalno motivirani. Če bomo naredili vse tako, kot smo se dogovorili na treningih, verjamem v pozitiven rezultat,« je dejal brat Blaža Janca. Novi kapetan Žiga Mlakar pa dodal: »Pričakujemo težko in dobro tekmo za otvoritev sezone. Rad bi pozval vse navijače, da nam pomagajo do pozitivnega rezultata.«

Boris Denič je sestavil močno ekipo. FOTO: RD Slovan

Celje je sicer osvojilo 26 naslovov, štiri Gorenje, po enega Prule in Cimos. Novinca v ligi sta Škofljica in Ljubljana, visoke ambicije imajo v Ribnici, pa tudi na Slovanu, kjer je Boris Denič zbral telesno zelo močno ekipo, in Slovenj Gradcu, ki ga je prevzel Nenad Maksić. Slovanovci bodo v mini derbiju prvega kola gostovali na Koroškem.

Liga NLB – 1. kolo, sinoči: Dobova – Jeruzalem; danes: Gorenje – Škofljica (16.30), Celje – Trimo (18), Ljubljana – Koper, Ribnica – Sviš, Sl. Gradec – Slovan, Krka – Loka (vse 19).