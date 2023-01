Zormanovim fantom se odpirajo olimpijska vrata

V nadaljevanju preberite:

Vse bolj je verjetno, da bo 10. mesto na SP v rokometu Slovencem zadostovalo za olimpijske kvalifikacije. Izpolniti se morata dva pogoja. Evropski prvak v Nemčiji 2024 mora biti reprezentanca, ki je bila na SP pred Slovenijo, Egipt pa mora osvojiti afriško prvenstvo, ki ga bo gostil. V tej luči je bilo ključno, da je po podaljšku premagal Madžarsko in bil sedmi na SP, s čimer se je sprostilo še eno mesto. Kar je še bolj spodbudno, kot kaže projekcija IHF, bi bila na kvalifikacijskem turnirju marca 2024 ob Sloveniji samo še ena evropska reprezentanca (ter druga afriška in druga južnoameriška). Hipotetično bi lahko skupina izgledala takole: Španija, Slovenija, Tunizija, Argentina, na OI gresta dve. To bi ponudilo lepo priložnost za še četrti ples Slovencev pod petimi krogi.