Žreb bo Zormanovim borcem dal tekmece, navijačem destinacijo

V Düsseldorfu, kjer bo 10. januarja pred 50.000 gledalci otvoritvena tekma 16. evropskega prvenstva v rokometu, se bo jutri ob 17.45 začelo pomembno poglavje tudi za slovensko reprezentanco.

Izžrebali bodo namreč šest skupin, v katerih se bo 24 ekip merilo za glavni del največjega rokometnega spektakla doslej, kot zagotavljajo organizatorji. EHF je reprezentanco selektorja Uroša Zormana umestila v drugi boben. Med nosilci so možni tekmeci Švedska, Španija, Danska, Francija, Norveška in Islandija.

Zelo pomemben bo izid plesa kroglic v tretjem bobnu, v katerem bodo Hrvaška, Poljska, Češka, Srbija, S. Makedonija in BiH. V zadnjem bobnu bodo Črna gora, Ferski otoki, Grčija, Gruzija, Romunija in Švica. Ob Sloveniji so v drugem bobnu moštva domače Nemčije, Nizozemske, Madžarske, Portugalske in Avstrije.

Zanimivo bo tudi videti, kjer bodo euro začeli naši fantje, prizorišča predtekmovanja bodo Berlin, Mannheim in München. V bavarski metropoli bi bilo gotovo največ slovenskih navijačev. V glavnem delu bodo tekme v Hamburgu in Kölnu, kjer bodo tudi boji za kolajne.

Uroš Zorman računa na izkušenega Deana Bombača. FOTO: Tomasz Markowski/Reuters

Slovenci so se na EP uvrstili kot prvi v kvalifikacijski skupini s Črno goro, BiH in Kosovom. Na prejšnjem euru na Madžarskem so pod vodstvom Ljubomirja Vranješa razočarali, letos pa na SP na Poljskem z Zormanom zasedli solidno deseto mesto.