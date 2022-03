Žreb prinesel finale pred finalom

Zaradi epidemije covida-19 že dve leti ni bilo pokalnega prvaka v rokometu, zadnji pokal Slovenije je leta 2019 v Novem mestu osvojilo Gorenje.

Žreb četrtfinalnih parov na RZS je branilcem naslova namenil gostovanje v Ivančni Gorici pri Svišu, poskrbel pa je tudi za finale pred finalom. Na sklepnem turnirju ne bo enega od dveh vodilnih ekip v ligi NLB, saj se bosta predvidoma 23. t, m. v Trebnjem srečala še neporažena v prvenstvu Trimo in Celje Pivovarna Laško. Preostala para sta Krka in Dobova ter Ljubljana in Urbanscape Loka.

Trimo trenerja Uroša Zormana in Celje z Alemom Toskićem se bosta aprila prav tako na Dolenjskem pomerila v morda odločilni tekmi za lovoriko v 1. SRL.