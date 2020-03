Zulićeva poskrbela, da je Krim sezono sklenil z zmago

Ljubljana

Krim Mercator : Budućnost 29:23 (14:13) Dvorana Kodeljevo, brez gledalcev, sodnika Freitas in Carvalho (Portugalska).

Krim: Mamić, Vojnović; Gjerek, Bon Brzin 1, Abina, Žabjek, van Kreij 2, Cerovak, Klemenčič 1, Zulić 10, Ljepoja 2, Varagić 7, Vučko, Snopova 3, Gomilar Zickero, Mavsar 3; Budućnost: Radičević 6, Jauković 3, Pletikosić 3, Vujović 1, Vujisić, Džaferović 1, Lazović 5, Godec, Brnović, Bulatović, Ramusović 2, Kadović 2, Sando; sedemmetrovke: Krim 6 (4), Budućnost 6 (6); izključitve: Krim 12, Budućnost 10.



Blestela Zulićeva

- Izbranke trenerjaso se od najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini poslovile z zmago, a zavoljo remija in štirih porazov na minulih tekmah ostale brez četrtfinala.Tekma na Kodeljevem je zaradi izbruha novega koronavirusa minila brez pristnosti gledalcev, saj je minister za zdravjedanes izdal odredbo, da se prepove zbiranje ljudi na javnih prireditvah v prostorih zaprtega tipa, kjer se lahko zbere več kot 500 ljudi.Iz skupine 2 so se med najboljših osem prebili Györ, BrestBudućnostin Valcea, iz skupine 1 pa Metz, Rostov-Don, Esbjerg in Bukarešta, pri kateri igra. Četrtfinalni pari bodo znani po nedeljskih tekmah Esbjerg - Metz v skupini 1 in Sävehof - Brest v skupini 2.Obračun slovenskih in črnogorskih rokometnih prvakinj je bil v prvem polčasu izjemno izenačen. Ekipi sta se v uvodnih desetih minutah izmenjavali v vodstvu, po dveh golihpa je Krim v 13. minuti zaostal za dva zadetka (6:8).Ljubljančanke so po zaostanku strnile svoje vrste in po zadetkuki je na koncu zbrala 10 golov, v 18. minuti znova povedle z 10:9, v nadaljevanju pa nekajkrat zapravile priložnost, da podvojijo svojo prednost. To jim je uspelo v končnici prvega polčasa, v 26. minuti jesvoje soigralke povedla do vodstva s 14:12.Bregarjeve varovanke so v drugi polovici tekme prikazale izjemno prepričljivo predstavo in tekmice iz črnogorske prestolnice zasenčile v vseh rokometnih prvinah. Z agresivno obrambo in učinkovitim napadom so bile vselej za korak pred tekmicami, njihova prednost je konstantno naraščala, najvišja pa je znašala v 56. minuti (28:20).najboljša strelka Krima v sezoni, je prispevala sedem zadetkov.