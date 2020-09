Adrenalin po zmagi poseben, toda Kaja je v hipu zaspala

Pariz - Ni veliko manjkalo, da bi se slovenska teniška zasedba odrezala s popolnim nastopom za uvod v odprto prvenstvo Francije, ki je tretji in obenem zadnji letošnji turnir iz prestižne serije za grand slam. Tamaro Zidanšek so malenkosti ločile od podviga proti ugledni tekmici Garbine Muguruza, vlogi favoritov sta v svojih predstavah potrdila Aljaž Bedene in Polona Hercog, najbolj pa je stroko in privržence v domovini navdušila najstnica Kaja Juvan z uspehom proti vodilni nemški igralki zadnjega desetletja Angelique Kerber.Ljubljančanka se je zbrano in odločno lotila dvoboja s trikratno zmagovalko turnirjev za grand slam. »Zelo ...