Alcaraz dve leti po bolečem porazu vendarle do naslova

Teniški privrženci so lahko pred včerajšnjim finalom turnirja v Cincinnatiju upravičeno pričakovali teniško poslastico. V finalu sta se pomerila prvi igralec sveta Jannik Sinner in številka dve moškega tenisa Carlos Alcaraz. Po maratonskem dvoboju v finalu odprtega prvenstva Francije, ki ga je v petih nizih dobil Španec, se je zmage na njunem naslednjem medsebojnem obračunu veselil Italijan, ki je na sveti travi po štirih nizih osvojil svoj prvi wimbledonski naslov.

Toda tokratni dvoboj se je že zaključil po 23 minutah, saj je Južnotirolec dvoboj predal zaradi bolezni. To je bil najkrajši finale v zgodovini turnirja, s porazom pa se je Sinnerjev niz 26 zmag na trdih podlagah zaključil. »Od včeraj se nisem počutil dobro. Mislil sem, da se bo ponoči stanje izboljšalo, vendar se je še poslabšalo. Poskušal sem priti ven, poskušal sem odigrati vsaj skromno tekmo, vendar več nisem prenesel, zato mi je zelo žal,« se je Italijan opravičil gledalcem. Letošnji finale je sploh tretji, ki se je končal predčasno. Leta 2011 je srbski teniški igralec Novak Đoković dvoboj predal zaradi poškodbe rame, slavil pa je Andy Murray.

V zgodovini turnirja v Cincinnatiju sta se v finalu le trikrat srečala prva igralca sveta. Nazadnje, ko se je to zgodilo, so navijači videli najdaljši finale na dva dobljena niza. Leta 2023 je po skoraj štirih urah igranja pokal dvignil Đoković, ki je ugnal Alcaraza. Konec tedna se začne odprto prvenstvo ZDA, zadnji letošnji turnir velike četverice, za katerega že potekajo kvalifikacije.