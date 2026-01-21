Alcaraz: Federer je neverjeten!

Na odprtem prvenstvu Avstralije v tenisu je vodilni igralec svetovne lestvice Carlos Alcaraz brez težav preskočil novo oviro – v 2. kolu je v dveh urah in 45 minutah premagal Nemca Yannicka Hanfmanna s 7:6, 6:3, 6:2. Toda bolj od njegove pričakovane zmage je na prizorišču odmevalo druženje španskega asa z upokojenim zvezdnikom in nekoč vodilnim teniškim igralcem na svetu Rogerjem Federerjem.

Navzočnost Rogerja Federerja je v Melbournu pritegnila veliko pozornost. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

In Španec ni skrival navdušenja nad igro v golfu, ki jo je uprizoril sloviti Švicar. »To je neverjetno! Roger komaj dve leti vihti palico, pa je že zdaj na igrišču sijajen. Sam igram golf pet let, pa ga lahko samo občudujem. Ne vem, če me bolj navdušuje njegova natančnost ali res eleganten slog igranja. Takšen je, kot je bil nekoč na teniškem igrišču,« je v trenutkih sprostitve v Melbournu dejal Alcaraz.