Alcaraz in Đoković kljubovala bolečinam in zmagala

Petkov večer – in tako po srednjevropskem času tudi uvod v soboto – na odprtem prvenstvu ZDA v tenisu kakšnih posebej odmevnih senzacij ni prinesel, prepoznavni obrazi svetovne scene (Carlos Alcaraz, Novak Đoković, Arina Sabalenka, Jelena Ribakina) so v 3. kolu nizali zmage.

Slednja je tako prav gladko odpihnila (6:1, 6:2) Britanko Emmo Raducanu, pred štirimi leti tukaj zmagovalko turnirja, uspešna je bila tudi vodilna teniška igralka svetovne lestvice Sabalenka. Belorusinja je namreč ugnala Kanadčanko Leylah Fernandez s 6:3, 7:6 (2), v uvodnem nizu je trikrat rešila žogico na svoj servis, ko je kazalo, da bo tekmica naredila brejk. Sabalenka tako ostaja v lovu na prvo lovoriko na turnirjih grand slama v tej sezoni – v Melbournu in Parizu je doživela poraz v finalu, nazadnje v Wimbledonu pa v polfinalu.

Alcaraz je gladko potrdil vlogo favorita v dvoboju proti Italijanu Lucianu Darderiju, resda potožil na bolečinami v stegnu in kolenu, vseeno pa zmagal brez pretresov – 6:2, 6:4, 6:0.

Arina Sabalenka lovi prvi naslov za grand slam v tej sezoni. FOTO: Mike Frey/Reuters

Posebna zgodba pa pripada Novaku Đokoviću. Pri 38 letih še vedno vztraja in lovi svoj že 25. naslov na turnirjih za grand slam. »V New Yorku se vedno počutim mlad,« je dejal po zmagi proti Britancu Cameronu Norrieju s 6:4, 6:7 (4), 6:2, 6:3. Med nastopom se je mučil z bolečinami v hrbtu, vseeno pa izstrelil doslej letos rekordnih 18 asov. Je najstarejši teniški igralec v 4. kolu odprtega prvenstva ZDA po Jimmyju Connorsu, ki je leta 1991 dosegel takšen izid tik pred svojim 39. rojstnim dnevom. »Seveda sem vesel, da je tako in da servis še vedno ohranjam na tako visoki ravni,« je dejal srbski zvezdnik, ki je med zadnjimi 16 tekmami zmagal dvanajstkrat.