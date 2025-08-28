Alcaraz in Sabalenka brez težav v tretji krog New Yorka

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz, Srb Novak Đoković in prvopostavljena Belorusinja Arina Sabalenka, branilka naslova 2024, so si zanesljivo priigrali tretji krog na zadnjem teniškem grand slamu sezone v New Yorku. Presenetljivo je na odprtem prvenstvu ZDA že izpadel Norvežan Casper Ruud.

Alcaraz je na osrednjem igrišču Artur Ashe po vsega uri in pol s 6:1, 6:0 in 6:3 odpravil Italijana Mattio Belluccija. »Če sem pošten, sem danes igral odlično od začetka pa vse do zadnje točke. Manj časa kot sem na igrišču, bolje je zame, da grem čim prej v posteljo,« je po tekmi dejal 22-letni Španec.

Gledalci v New Yorku upajo na polfinale z legendarnim Novakom Đokovićem, če bosta oba igralca seveda zdržala. Slednji še vedno upa na 25. turnirsko zmago na grand slamih, za tretji krog pa je v ameriški metropoli potreboval štiri nize, preden je s 6:7, 6:3, 6:3 in 6:1 ugnal ameriškega kvalifikanta Zacharyja Svajdo.

»Forma ni najboljša, a upam, da se bo z vsakim nastopom dvignila,« je po tekmi dejal sedmopostavljeni Srb, ki ga v tretjem krogu že 19. v karieri čaka dvoboj z Britancem Cameronom Norryjem, ki je v štirih nizih, kar trije so se končali s podaljšano igro, premagal Argentinca Francisca Comesano.

Arina Sabalenka letos še nima zmage na grand slamu. FOTO: Mike Frey/Reuters

Uspešen je bil tudi četrti nosilec Američan Taylor Fritz. Južnoafričana Lloyda Harrisa je po napetem prvem in drugem nizu ugnal s 4:6, 7:6 6:2 in 6:4. Presenečenje pa je izpad Norvežana Casperja Ruuda, finalista tega turnirja 2022, ki ga je v petih nizih s 6:4, 3:6, 3:6, 6:4 in 7:5 premagal Belgijec Raphael Collignon.

Branilka naslova v ženski konkurenci Arina Sabalenka je imela v prvem nizu obilo dela z Rusinjo Polino Kudermetovo, veselila pa se je šele po podaljšani igri. V drugem pa je Belorusinja zlomila odpor tekmice s 6:2. »V prvem setu je šlo res na tesno. Igrala je izjemno agresivno in vesela sem, da sem zdržala ves ta pritisk in seveda vračala z enako mero. V drugem nizu sem se nato počutila veliko bolje,« je povedala zmagovalka.

Dobro formo še naprej potrjuje Britanka Emma Raducanu, ki je indonezijski kvalifikantki Janice Tjen v prvem nizu prepustila dve igri, v drugem eno. Raducanu, ki je leta 2021 pri vsega 18 letih presenetila z zmago v New Yorku, se bo v naslednjem krogu pomerila z devetopostavljeno Kazahstanko Jeleno Ribakino. Ta je v dveh nizih odpravila Čehinjo Terezo Valentovo.

Napredovala pa je tudi petopostavljena Rusinja Mirta Andrejeva in četrtopostavljena Američanka Jessica Pegula. Še vedno je v igri tudi 36-letna Belorusinja Viktorija Azarenka, ki je Rusinjo Anastazijo Pavljučenko ugnala s 6:3 in 6:3.