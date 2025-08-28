  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Tenis

    Alcaraz in Sabalenka brez težav v tretji krog New Yorka

    Večina glavnih favoritov se je brez težav uvrstila v tretji krog turnirja za grand slam v New Yorku. Največje presenečenje je izpad Casperja Ruuda.
    Carlos Alcaraz tudi z novo pričesko še vedno navdušuje. FOTO: Mike Frey/Reuters
    Galerija
    Carlos Alcaraz tudi z novo pričesko še vedno navdušuje. FOTO: Mike Frey/Reuters
    M. R., STA
    28. 8. 2025 | 07:34
    28. 8. 2025 | 07:40
    3:36
    A+A-

    Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz, Srb Novak Đoković in prvopostavljena Belorusinja Arina Sabalenka, branilka naslova 2024, so si zanesljivo priigrali tretji krog na zadnjem teniškem grand slamu sezone v New Yorku. Presenetljivo je na odprtem prvenstvu ZDA že izpadel Norvežan Casper Ruud.

    image_alt
    Carlos Alcaraz je vzbujal pozornost z novo pričesko

    Alcaraz je na osrednjem igrišču Artur Ashe po vsega uri in pol s 6:1, 6:0 in 6:3 odpravil Italijana Mattio Belluccija. »Če sem pošten, sem danes igral odlično od začetka pa vse do zadnje točke. Manj časa kot sem na igrišču, bolje je zame, da grem čim prej v posteljo,« je po tekmi dejal 22-letni Španec.

    Gledalci v New Yorku upajo na polfinale z legendarnim Novakom Đokovićem, če bosta oba igralca seveda zdržala. Slednji še vedno upa na 25. turnirsko zmago na grand slamih, za tretji krog pa je v ameriški metropoli potreboval štiri nize, preden je s 6:7, 6:3, 6:3 in 6:1 ugnal ameriškega kvalifikanta Zacharyja Svajdo.

    »Forma ni najboljša, a upam, da se bo z vsakim nastopom dvignila,« je po tekmi dejal sedmopostavljeni Srb, ki ga v tretjem krogu že 19. v karieri čaka dvoboj z Britancem Cameronom Norryjem, ki je v štirih nizih, kar trije so se končali s podaljšano igro, premagal Argentinca Francisca Comesano.

    Arina Sabalenka letos še nima zmage na grand slamu. FOTO: Mike Frey/Reuters
    Arina Sabalenka letos še nima zmage na grand slamu. FOTO: Mike Frey/Reuters

    Uspešen je bil tudi četrti nosilec Američan Taylor Fritz. Južnoafričana Lloyda Harrisa je po napetem prvem in drugem nizu ugnal s 4:6, 7:6 6:2 in 6:4. Presenečenje pa je izpad Norvežana Casperja Ruuda, finalista tega turnirja 2022, ki ga je v petih nizih s 6:4, 3:6, 3:6, 6:4 in 7:5 premagal Belgijec Raphael Collignon.

    Branilka naslova v ženski konkurenci Arina Sabalenka je imela v prvem nizu obilo dela z Rusinjo Polino Kudermetovo, veselila pa se je šele po podaljšani igri. V drugem pa je Belorusinja zlomila odpor tekmice s 6:2. »V prvem setu je šlo res na tesno. Igrala je izjemno agresivno in vesela sem, da sem zdržala ves ta pritisk in seveda vračala z enako mero. V drugem nizu sem se nato počutila veliko bolje,« je povedala zmagovalka.

    Dobro formo še naprej potrjuje Britanka Emma Raducanu, ki je indonezijski kvalifikantki Janice Tjen v prvem nizu prepustila dve igri, v drugem eno. Raducanu, ki je leta 2021 pri vsega 18 letih presenetila z zmago v New Yorku, se bo v naslednjem krogu pomerila z devetopostavljeno Kazahstanko Jeleno Ribakino. Ta je v dveh nizih odpravila Čehinjo Terezo Valentovo.

    Napredovala pa je tudi petopostavljena Rusinja Mirta Andrejeva in četrtopostavljena Američanka Jessica Pegula. Še vedno je v igri tudi 36-letna Belorusinja Viktorija Azarenka, ki je Rusinjo Anastazijo Pavljučenko ugnala s 6:3 in 6:3.

    Sorodni članki

    Šport  |  Tenis
    OP ZDA

    Sinner o Alcarazovi pričeski: Tudi to mu pristaja

    Prvi igralec sveta je po zmagi v prvem kolu odprtega prvenstva ZDA dejal, da Alcarazu nova pričeska pristaja. Frances Tiafoe tega mnenja ne deli.
    27. 8. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Legenda se je vrnil in izgubila

    Carlos Alcaraz je vzbujal pozornost z novo pričesko

    Drugopostavljeni igralec na odprtem prvesntvu ZDA v tenisu je imel v 1. kolu lahko delo. Venus Williams je pri 45 letih osvojila niz proti Karolini Muchovi.
    26. 8. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    OP ZDA

    Novak Đoković se je boril tudi z živci

    Srbski teniški zvezdnik je na odprtem prvenstvu ZDA uspešno začel lov na 25. lovoriko na turnirjih za grand slam.
    25. 8. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

    Alžirka Imane Khelif, ki je na poti do lanskega naslova olimpijske prvakinje v Parizu dvignila obilo prahu, je pred kratkim presenetila s svojim videzom.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odstotek dohodnine

    Kdo je največji prejemnik dohodninskega odstotka?

    Razdelili več kot 17 milijonov evrov. Parlamentarnim strankam dobrih 100.000 evrov.
    Barbara Hočevar 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDA

    Tisoče Američanov zasvojenih s pijačo feel free, kaj je v njej?

    Pijača pri mnogih povzroča odvisnost in zdravstvene težave, marsikoga spravi v finančno stisko. Proti proizvajalcu so bile vložene tožbe.
    27. 8. 2025 | 06:31
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025: Matej Erjavec

    Erjavec: Če igralec želi, je možno vse, to pogrešam pri Čančarju

    Predsednik košarkarske zveze Matej Erjavec v pogovoru za Delo o sedanjosti in prihodnosti slovenske košarke, pa tudi o eurobasketu 2029.
    Nejc Grilc 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostno poročanje

    Nova direktiva podaljšala rok za trajnostno poročanje

    Evropska komisija se je za to odločila zaradi zmanjšanja administrativnih bremen za podjetja.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Doma dihamo slab zrak – s pametnimi sistemi lahko dihamo bolje in ceneje

    Uporaba tehnologij pri upravljanju kakovosti zraka napoveduje izboljšanje zdravja in počutja stanovalcev ter nižje stroške.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Za manj nepotrebnih obiskov zdravnika

    Zdravstvena pismenost naj bi pripomogla tudi k aktivnejšemu sodelovanju vsakega posameznika pri skrbi za zdravje.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    četrtfinale OP ZDAOP ZDA New YorkCarlos Alcaraz

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Mednarodni dan

    Gorski reševalci: še eno rekordno leto, zaskrbljujoče številno smrtnih primerov

    Gorski reševalci so letos posredovali že 470-krat, kar je 29-krat več kot v enakem obdobju lani, narašča zlasti reševanje nepoškodovanih.
    28. 8. 2025 | 09:03
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Ruben Amorim po sramotnem porazu: Nekaj se mora spremeniti, a to niso igralci

    Po sramotnem porazu proti četrtoligašu Grimsbyju se je Portugalec na klopi Manchester Uniteda spraševal, kaj je šlo narobe. Bleda predstava Benjamina Šeška.
    Matic Rupnik 28. 8. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po manj kot mesecu dni

    Bela hiša odpustila direktorico zdravstvenega centra CDC

    V izjavi Bele hiše so po potrditvi o zamenjavi vodje dodali, da stališča Susan Monarez niso usklajena s predsednikovim razmišljanjem.
    28. 8. 2025 | 08:35
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Alcaraz in Sabalenka brez težav v tretji krog New Yorka

    Večina glavnih favoritov se je brez težav uvrstila v tretji krog turnirja za grand slam v New Yorku. Največje presenečenje je izpad Casperja Ruuda.
    28. 8. 2025 | 07:34
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriške tragedije

    Transspolna 23-letnica ubila učenca na katoliški šoli v Minneapolisu

    Republikanski predsednik Donald Trump je na kraj zločina v največjem mestu Minnesote že poslal agente zveznega preiskovalnega urada FBI.
    Barbara Kramžar 28. 8. 2025 | 06:57
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po manj kot mesecu dni

    Bela hiša odpustila direktorico zdravstvenega centra CDC

    V izjavi Bele hiše so po potrditvi o zamenjavi vodje dodali, da stališča Susan Monarez niso usklajena s predsednikovim razmišljanjem.
    28. 8. 2025 | 08:35
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Alcaraz in Sabalenka brez težav v tretji krog New Yorka

    Večina glavnih favoritov se je brez težav uvrstila v tretji krog turnirja za grand slam v New Yorku. Največje presenečenje je izpad Casperja Ruuda.
    28. 8. 2025 | 07:34
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriške tragedije

    Transspolna 23-letnica ubila učenca na katoliški šoli v Minneapolisu

    Republikanski predsednik Donald Trump je na kraj zločina v največjem mestu Minnesote že poslal agente zveznega preiskovalnega urada FBI.
    Barbara Kramžar 28. 8. 2025 | 06:57
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo