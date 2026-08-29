Alcaraz o najtežjem delu okrevanja: Mučile so me vsiljive misli

Carlos Alcaraz se je po skoraj petih mesecih odsotnosti zaradi poškodbe zapestja ta teden vrnil na teniška igrišča v mešanih dvojicah s Sereno Williams, zdaj pa ga čaka še nastop v posamični konkurenci OP ZDA. Sedemkratni zmagovalec turnirjev za grand slam bo v New Yorku branil naslov, pred začetkom posamičnega dela turnirja pa je odkrito spregovoril o psihičnih izzivih, ki so ga spremljali med dolgotrajnim okrevanjem.

»Najzahtevnejše so bile vsiljive misli,« je priznal 23-letni Španec. Največ negotovosti je občutil v obdobju, ko je že znova treniral, vendar še ni vedel, kdaj bo pripravljen na tekmovalno vrnitev in ali bo sploh lahko nastopil v ameriškem delu sezone.

Najhuje je bilo, ko ni vedel, kdaj se bo vrnil

Alcaraz se je poškodoval aprila v Barceloni in zaradi težav z desnim zapestjem izpustil večji del sezone na pesku, Roland Garros, Wimbledon in skoraj celoten severnoameriški del sezone na trdi podlagi.

»Prvi mesec je bil precej težak, ker z desno roko nisem mogel početi ničesar. Bilo je naporno,« je povedal. Obenem je poudaril, da mu je prisilni premor omogočil več časa z družino in prijatelji.

Največ negotovosti je občutil, ko se je postopoma vrnil na treninge, a še vedno ni vedel, kdaj bo znova pripravljen na tekmovalne nastope.

»Nisem vedel, ali bom pripravljen za Cincinnati, za OP ZDA ali pa bom moral izpustiti celoten ameriški del sezone. Takšne misli je bilo zelo težko obvladovati,« je pojasnil Alcaraz.

V New York se vrača kot branilec naslova

Dolga odsotnost pa njegove samozavesti pred vrnitvijo v posamično konkurenco ni omajala. Pred poškodbo je odlično začel sezono in januarja z zmago na OP Avstralije postal najmlajši tenisač v zgodovini, ki je osvojil vse štiri turnirje za grand slam. To je bil že njegov sedmi naslov na največjih turnirjih.

V New Yorku bo lovil tretjo lovoriko na OP ZDA. V prvem krogu ga čaka 98. igralec sveta Roman Safiullin, pozneje pa bi se lahko njegova pot križala tudi z Arthurjem Filsom, Benom Sheltonom in Novakom Đokovićem.

Sinnerja ne bo

V New Yorku pa ne bo prvega igralca sveta Jannika Sinnerja, Alcarazovega največjega tekmeca v zadnjih sezonah. Italijan je zaradi vztrajnih težav z desnim kolenom odpovedal nastop na OP ZDA.

»Ne bova se videla približno šest ali sedem mesecev, kar je precej nenavadno. Želim mu vse najboljše in upam, da bo dobro okreval ter se vrnil na igrišče v najboljši izvedbi,« je dejal Alcaraz.

Glavni del OP ZDA se začne v nedeljo, Alcaraz pa se kljub pomanjkanju tekmovalnega ritma vrača kot eden glavnih kandidatov za naslov. Sam poudarja, da je po dolgem okrevanju najpomembneje, da je znova zdrav in pripravljen igrati brez strahu pred novo poškodbo.